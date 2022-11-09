時尚精品新店齊開！BURBERRY近3百坪101旗艦店　童裝超萌

我是廣告 請繼續往下閱讀
BURBERRY於台北101購物中心的精品旗艦店，由知名建築師Vincenzo De Cotiis設計，以全新奢華概念設計重新詮釋品牌著名風格，近300坪店內空間結合「天空之鏡Mirrored Ceilings」，搭配獨具特色的BURBERRY格紋，化作交錯金屬網格陳列與棋盤格瓷磚地板，為全店迎來開闊視野，視覺感比以往大器不少；BURBERRY核心色彩也展現在混凝土、陶瓷等各種紋理元素中，並以粗獷自然形象與亮澤高級材料並陳裝飾，展現現代感十足的衝突之美。
一進門便秀出台北101獨家特選系列，最新獨家與知名電玩《我的世界》Minecraft的聯名合作，在經典Waterloo風衣、開車大衣，到Logo印花上衣、連帽上衣、帽子與圍巾等經典單品上，綴以Minecraft的虛擬地景和虛擬創造人物圖像刺繡，以及像素化的Thomas Burberry Monogram、歌頌自然的花朵等圖案，更包括一個完全品牌化的遊戲體驗。男女裝及配飾一應俱全的店內，還有經典風衣專區、隱密VIP包廂，並全新打造超萌童裝專區，放入巨可愛的小鹿公仔示範穿著童裝，引人尖叫。
THOM BROWNE在微風南山打造風格辦公室
THOM BROWNE台灣第二間專門店於台北微風南山開設，店內設計延續第一家專門店與ASA Studioalbanese的建築師Flavio Albanese合作，打造逾60坪、極簡的世紀中期現代主義（Minimalist Mid-century）風格辦公室，以經典灰色作為主色調，設有成排的日光燈管照明、黑與白色水磨石地板與淺灰色Bardiglio大理石牆面，搭配鋁百葉窗隔間設計，蘊含THOM BROWNE經典識別，營造專屬品牌的簡潔現代感。
店內展示THOM BROWNE男女服裝系列、經典款式正裝和運動服、皮件與配件。並設以美國與法國設計師所設計充滿世紀中期現代主義（Vintage Mid-century）辦公室風格的家具，包括設計師Jasper Morrison設計的辦公椅、設計師Edward Wormley與美國著名家具品牌鄧巴（Dunbar）所合作推出的家具等作品。
Roger Vivier於台南新光三越店幻化甜美夢境
Roger Vivier全新迎來第三間專門店座落台南新光三越，於空間中巧妙融入多項品牌不朽的經典元素及蘊含品牌浪漫元素的花桌，以溫暖木紋作為基底，層層堆疊不同層次粉色調，帶來濃郁的法式甜美情調。2022秋冬系列以The Secret of Swan天鵝秘境向女性魅力與藝術致敬，重現Roger Vivier先生著名的內彎Choc鞋跟，並設計出綴飾羽毛的全新露腳背高跟鞋Choc Feathers Pump。
標誌性的Viv’ Choc strass包款，蛻變霓虹粉紅緞面新姿搭配水鑽飾扣；Jewel Heel系列為鞋款打造橢圓形的寶石鞋跟、與全新登場的Twinkle Buckle鞋頭；經典Viv’ Choc方扣系列以圓滑金屬感處理，推出金屬及水鑽兩種版本，可用作手拿包並附有可拆式肩揹帶可迎合多元穿搭。