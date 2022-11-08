周增72億！防疫雙險賠逾1500億 6家產險增資707億
金管會今 (8) 日公布最新統計，今（2022）年截至11月7日止，防疫雙險即防疫險、疫苗險合計理賠金額突破新台幣1500億元、達到1513.43億元，較上周的1441.03億元，再增加72.4億元，更是保費收入55.54億元的27.24倍。
根據金管會保險局統計，今年至11月7日止，防疫險有效保單有487.59萬件，保費收入45.38億元，已理賠299.15萬件，理賠金額1189.83億元，也就是說，理賠金額是保費收入的26.21倍。若與10月31日相較，理賠件數周增12.58萬件，理賠金額周增58.4億元。
就疫苗險來看，今年至11月7日止，有效保單241.93萬件，保費收入10.16億元，理賠件數77.67萬件，理賠金額323.60億元，理賠金額是保費收入的 31.85倍；若與10月3日相較，周增3.28萬件，理賠金額周增14億元，
面對龐大理賠金額，目前金管會也已核准6家產險業增資，其中國泰世紀產險增資100億元，中信產險增資90億元且已完成2次增資、富邦產險增資150億元，新安東京海上產險增資147億元，和泰產險200億元，兆豐產20億元，6家產險合計增資707億元，而且都已完成增資程序。另有4家家業者申請短期融通借款。