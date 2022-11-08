又是雙面人？女星為小黃瓜飆罵助理 王思佳招認：就是我
演藝圈刮起雙面人猜謎風，小S主持的《小姐不熙娣》走回康熙路線，邀請來賓爆料圈內言行不一的藝人，韋汝日前提及有位外型甜美的女星，對藝人態度客氣，卻對幕後人員較為嚴苛，某回助理買了火腿蛋三明治裡面有小黃瓜，竟讓該女星情緒爆發，當眾飆罵助理，結果王思佳後來錄製該節目，大方承認「那個人就是我」，讓小S差點嚇到掉下巴！
當時《小姐不熙娣》製作幕後人員甘苦談的單元，韋汝爆料有位女星對妝髮非常嚴苛，走進化妝間時，會讓化妝師們草木皆兵，不太願意幫忙做造型。某次該女星請助理買來早餐，卻吃到三明治裡有小黃瓜，氣得當眾開罵，助理想幫忙挑掉，她也以「沾到味道來不及了」，讓氣氛瞬間尷尬。
說話直率的王思佳，曾因賴薇如和其前男友關係親密，閨密情因而崩壞，引爆綠茶婊風暴，小S力邀雙方同台破冰，結果王思佳大方答應，賴薇如委婉拒絕，讓這場羅生門難以和平落幕。這次聽聞小黃瓜事件，王思佳對著小S笑說：「我在這出的事還不夠多嗎？」隨即坦承自己就是不吃小黃瓜的人！
小S追問：「那妳都已經知道是妳，為什麼不趕快寫一篇長文？」王思佳毫不畏懼地說，「寫長文叫什麼，對號入座！我在這邊叫勇於承認」，態度落落大方，小S忍不住鼓掌說：「我真的很佩服妳！」不過，該節目預告播出後，王思佳接受《壹蘋新聞網》訪問表示，自己的確不吃小黃瓜，但沒有飆罵助理，在節目上這樣說應只是做效果而已。