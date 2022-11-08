細數張善政爭議 余宛如：偽善經不起檢驗、1126齊反詐騙
國民黨桃園市長候選人張善政此次競選口號是「1126挺善良」，對此，桃園市政府資訊科技局長余宛如細數張善政過去歷史，並感嘆是「1126反詐騙」吧，余也表示，張善政到了選舉時才裝善良，踩著桃園讓自己變善良，還要人民挺善良，「張善政的偽善，是禁不起檢驗的」。
余宛如說，2016年張善政還在當行政院「實習院長」的時候，說對桃園產業瞭解不多，現在唱衰桃園，說只有他能幫桃園引進科技大廠、只有他能讓桃園變成亞洲新矽谷；2019年張善政當韓國瑜副手的時候，批評總統蔡英文沒生過孩子所以不懂父母心，言語充滿對女性的歧視。現在張善政參選桃園市長，說要另成立婦幼局，只是把現有的行政體制切割出來，根本多此一舉。
「2021年張善政高喊台灣科技業應該要去中國做高階研發，說中國沒有人權是發展AI的優勢」，余宛如質疑，2022年為了選舉，針對鄭文燦、鄭運鵬爭取台積電1奈米廠落地桃園，張善政酸的要死，現在還說要推《桃園市數位自治條例》捍衛數位民主、保護數位人權，「其實亞洲新矽谷、婦幼局、桃園市數位自治條例，都是張善政的遮羞布而已」。
余宛如痛批，選舉到現在，當賣假藥小黨門神的張善政還沒辭去有解放軍資本的數字王國執董、更沒說清楚5000多萬農委會計畫報告的疑雲，還對桃園的進步視而不見，「到了選舉時才裝善良，踩著桃園讓自己變善良，還要人民挺善良，張善政的偽善，是禁不起檢驗的」。