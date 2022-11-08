展新竹底蘊！沈慧虹3面向文化政見：讓城市說自己的故事

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沈慧虹說明，在「生產在地內容」面向，新竹有300年的歷史，不僅是北台灣最早開發的城市，現在更是半導體的重鎮，有許多在地元素，如見域工作室、鴻梅文創、香山的竹魚水產與孢子蒝工作室，大家都在努力紀錄新竹的故事。
沈慧虹強調，要書寫、紀錄在地故事，就需要有人投入。因此，她提出「青創勇氣金」政見，未來每年補助100名創業青年，每月最低生活費1.5倍約2萬多元，保障基本生活。也會搭配成立青年創業諮詢服務站，鼓勵更多年輕人投入，一起寫下屬於新竹的故事。
在「打造故事平台」面向，沈慧虹表示，過去8年市府透過活動、刊物跟展覽，書寫新竹的故事，如新竹300展覽、台灣設計展、光臨藝術節、241藝術空間、新竹美術館等，盼透過市府資源讓新竹故事有更多被看見的機會。
沈慧虹談及，過去市府長期舉辦竹塹文學獎，累積新竹故事的能量，這幾年也透過東風音樂祭「風神榜」，鼓勵年輕音樂人創作音樂寫下新竹。她要延續新竹的創作能量，讓文學獎的得獎作品跟風神榜的音樂人合作，創作屬於新竹的歌曲；又或是小說項目作品也可與新竹在地劇團一起創作，讓文學獎不再只是文字內容，而讓文學成為創作的基礎。
接著要藉由市府資源，建立新竹文化的城市品牌，沈慧虹表示，將持續透過策展、市集、好物包裝，不僅轉譯這些新竹在地的故事，更讓文化有新生命，成為城市、為產品加值的重要資產。
最後在「文資新生」方面，沈慧虹強調，要讓文化資產回到生活。過去幾年在文化部支持下，市府陸續修復許多新竹的文化資產，並結合好的團隊，讓文化資產回到市民的生活中，未來也會持續，讓這些老房子能夠繼續陪伴這座城市發展，注入新的生命。
沈慧虹表示，她盤點出3個重要的文化資產，列為未來主力修復、活化重點。第一是「大煙囪」日本海軍第六燃料廠，過去在文化部支持下，六燃完成第一階段修復，並透過地方團隊進駐，收集社區的故事，更與陽明交通大學合作，透過策展、舞台劇等，讓生硬的歷史轉譯成適合當代的形式。
未來，沈慧虹強調，她將持續爭取中央預算，並積極投入資源，讓這棟見證新竹工業史濫觴的重要文化資產，重新開放。
第二是「新竹少年刑務所職務官舍群」，沈慧虹表示，新竹監獄不僅是台灣第一座少年監獄，更是全台少數保存完整的獄政聚落，對新竹與整個台灣的獄政文化都是至關重要的歷史場景。
沈慧虹表示，過去同樣在文化部支持下，已完成演武場修復，未來周邊官舍群也要一起活化，修復整個聚落，並邀請青創團隊進駐，結合新竹監獄的獄政文化，讓監獄不再是鄰避設施，而是跟社區結合的生活聚落。
第三是「新竹神社」，沈慧虹表示，該處過去是暫時收容偷渡移工「新竹靖廬」，後來因偷渡客減少，2018年正式走入歷史。在日治時期，新竹神社與新竹州廳遙遙相望，州廳前的中山路，在過去就是參拜的「表參道」。希望未來重現這畫面，打開新竹神社，增加市民活動的公共空間，更讓歷史重新回到市民的生活中。
沈慧虹也預告，近日前文化部長鄭麗君將至新竹為她站台加油，除再次表達過去文化部對新竹市文化資產的協助，也能針對文化政策交流、深化，用文化持續翻轉新竹。