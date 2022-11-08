新北耶誕城下雪了！Disney+巨星、光雕極光秀開箱搶先看

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第一站從板橋車站出發，映入眼簾的就是《冰雪奇緣》的雪寶展開微笑高舉雙手，登上由竹筍地標化身的雪白耶誕樹，彷彿在與每一位來參加耶誕城盛會的民眾打招呼；更吸睛的是，民眾在與可愛的雪寶合影時，還可看見後方市府大樓絢麗的光雕投影，構成一幅熱鬧歡愉的耶誕景色；走進廣場主燈區，還會有漫天人造飛雪，相當浪漫。
往裡走一點來到新北市府大廳，大型耶誕樹與燈光，營造冰雪童話森林奇境，大小朋友最喜愛的米奇、米妮裝置也在森林中，擺出俏皮可愛的姿勢，邀請大家來「米奇雪白森林」同歡，其中設計團隊更接地氣的將米奇、米妮手中塞入台灣在地小吃：大塊炸雞排、大杯珍珠奶茶，現場媒體親眼看到時全都不禁會心一笑。
另外，在市民廣場上還有「迪士尼冰派對」快閃店，消費者們可以帶回漫威、星際大戰等人氣商品，迪士尼迷們絕對不能錯過。走到市民廣場旁中山路及新府路口可以看到漫威英雄「樹人格魯特」裝置，巨大耳機霓虹燈光將隨音樂千變萬化，站在格魯特雙手捧的耳機之間，還能聽到陣陣低語聲，可惜今天搶先看還沒有聲音可以聽，有興趣的朋友可以在開城當天來聽聽看格魯特在說些什麼喔！
此外還有圍繞市府廣場的4條人行道，分別打造成充滿米奇意象燈飾的「米奇燈區」、洋溢米妮象徵粉紅浪漫的「米妮燈區」、耀眼燈飾散發超級英雄力量的「漫威燈區」以及以冰雪童話世界為主題的「冰晶大道」，如同走進冰晶奇幻世界，感受銀白色的耶誕風情！
⛄站前廣場「銀白之森」
走道站前廣場不禁讓現場記者發出陣陣驚呼！映入眼簾的是由銀色圓球串聯成迎賓大門「銀色派對」，逗趣的耶誕老人歡迎大家來到這熱鬧的派對。燈區內有披覆著銀色光芒的「水晶球屋」，踏入屋內可以感受到零下的體感溫度，體驗冬季的雪白浪漫；「北極雪」中積雪皚皚的白色小屋，住著可愛的雪人家族，垂墜的燈串彷如北極星光點點閃耀，療癒遊客的心；層層疊疊浮冰造型的「浮冰小屋」是北極熊的家，投射如鑽石般細緻的微光；還有「極地之光」以漫天繁星浪漫呼應，將溫暖傳遞到遊客的內心。
此外不僅大人可以拍得盡興，小朋友們也不用怕無聊！在站前廣場還有每年最受小朋友期待的「冒險鋼鐵車」、「驚奇小火車」等遊樂設施免費暢玩，帶來今年冬天最歡樂的探險旅程。新北市府提醒民眾兩項設施適合12歲以下兒童，身高未滿100公分之孩童則需由家長陪同。
⛄網美必拍「耶誕光廊」
每年耶誕城必刷爆IG等社群平台的絕美光廊今年也回歸了！今年特別以《星際大戰》為設計概念，由紅、藍、紫等多種顏色交織而成的公車站旁麗寶天橋「原力光廊」，由銀白耀眼繁星點綴的縣民大道上麗寶天橋「銀河星廊」，浪漫雪花片片包覆幸福的百揚大樓天橋「白雪光廊」，以多種絢爛極光點亮的板橋車站天橋「極地光廊」、如萬花筒般繽紛璀璨的新府天橋「綺麗光廊」與新站天橋「夢幻光廊」、漂浮在星空中寶石的小遠百天橋「寶石光廊」，每一座天橋都有獨一無二的氛圍，將耶誕城的雪白國度襯托得更加繽紛璀璨。
⛄童趣滿滿「皮克斯專區」
從站前廣場「銀白之森」漫步到萬坪公園，集結全球耳熟能詳的《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《青春養成記》、《怪獸電力公司》以及《天外奇蹟》等五大經典皮克斯動畫電影，每一座閃耀裝置都將成為網友們的打卡熱點，來到這裡可重溫每部經典動畫電影中令人感動、激勵人心、可愛逗趣的內容，讓你與自己喜愛的角色合影時有更深的觸動。逛不夠還想把迪士尼角色們帶回家嗎？推薦你還可以前往巨大玩具盒造型的「皮克斯玩聚工作室」快閃店， 一次把超萌皮克斯周邊商品，當紅動畫角色通通有！