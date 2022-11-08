免出國看下雪極光！新北耶誕城1次滿足 設計師親曝亮點
每年都塞爆板橋區、創造國際話題的新北耶誕城將在11/11（五）點燈開城！今（8）日主辦新北觀光旅遊局特地搶先邀請媒體開箱Disney+主題燈區，除了親眼看見超大雪寶、皮克斯等人氣角色，今年最大話題正是燈區內會下雪，還有絕美光雕極光可以觀賞，讓你免出國就可以一覽雪白冬天。今設計光雕秀的影響導演黃清毅來到現場，親自推薦今年必看亮點。談到創作秘辛，黃清毅坦言這部光雕作品「光測試就花上3個月」，最難的部分當然還是極光的呈現，相信用心琢磨的作品一定能引爆社群話題。
黃清毅表示，今年耶誕城為了讓現場民眾身歷其境，體驗來到迪士尼世界的感覺，特地將光雕極光、人造雪景搬進新板主燈區，黃清毅特別點名光雕極光秀，「為了這部作品，我們同仁在電腦上經過無數次模擬，在現場做了多次測試，為的就是要讓極光景象出現在新北市政府廣場。」不僅如此，黃清毅也特別強調在廣場的兩側多加了雷射光線設計，讓整個廣場亮度提升不少。
黃清毅說，民眾站在廣場中，不僅可以享受身處在迪士尼世界的童趣感，也能感受到被光雕包覆著的感覺，黃清毅形容：「就像在芬蘭看極光的感覺！」搭配著現場人造雪機定時都會噴灑雪花，黃清毅相信這樣的搭配一定又會掀起一波話題。
黃清毅也和現場媒體分享創作秘辛，他表示在創作光雕作品的過程中最困難的部分，正式如何把極光呈現在眾人眼前，「在（燈區）這樣的位置以及高度，尤其是我們（指耶誕城）在都會區，創作的限制也變得相對很多。」黃清毅說，如何取得最好的角度才能完整呈現出極光的效果，黃清毅團隊做了相當多測試，就是為了呈現出最好的效果，「光測試就最少花3個月的時間。」若是加上前期設計的時間可能更久，顯見黃清毅與團隊的苦心。
每年黃清毅與團隊都不斷想做出突破，像是今年與迪士尼合作設計，以及視覺感的部分不斷做出更新與精進，每年都是不同的挑戰。但黃清毅針對琢磨已久的光雕作品有自信，相信一定能掀起年底最大話題。
今年新北耶誕城將在11/11（周五）登場，今年集結Disney+旗下六大超人氣品牌陣容，規劃雙主燈區閃耀新北，新板主燈區的「雪白之城(市民廣場)」、「銀白之森(站前廣場)」、「皮克斯經典重現(萬坪公園)」，以及府中主燈區的「國家地理極地(府中商圈)」，設立超過45座燈飾裝置與光廊，還可以看見燦爛的極光以及浪漫的雪花紛飛，新北觀旅局誠邀民眾開城來朝聖，勢必再度引爆社群媒體討論。