挺女力落實平權　高市通過「性平辦」設置要點

▲高市府通過「高雄市政府性別平等辦公室」設置要點，以府層級專責機制來負責性平政策。（圖／高市府提供）
▲高市府通過「高雄市政府性別平等辦公室」設置要點，以府層級專責機制來負責性平政策。（圖／高市府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-11-08 21:27:232022-11-08 21:35:38

為維護婦女福利與權益，促進性別平權，支持女力展現，市長陳其邁今（8）日主持市政會議暨防疫會議通過「高雄市政府性別平等辦公室」設置要點，朝落實平權目標持續邁進，以府層級專責機制來負責性平政策，符合不同性別之需求，此外，高市府逐年增加性別預算，111年已達到94.5億，比108年增加80.8億元。

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高雄市長陳其邁表示，讓高雄市越來越平等，不分性別在高雄都能發揮所長，都有卓越貢獻是對高雄的承諾。首先，在高雄市政府首長人事任用，也相當重視性別比例，33個局處首長中，就有12名女性，占比達36.4%，是六都最高。市府團隊一、二級主管女性比例也達5成。

高雄更領先全國於38區設置婦參小組。在民間相關產業工會組成中，高雄市由女性擔任工會幹部的比例也逐年攀升，110年已超過三分之一；人民團體由女性擔任理事長職務也占了近3成，持續落實平權，女力崛起實力。

此外，市府也努力照顧婦女朋友們的健康及生活，持續打造社福力六都第一的幸福城市。結合高雄市運動中心、社區據點、醫療機構等場域設置銀髮健身俱樂部，已設置10處。減輕家庭育兒負擔，全國首創坐月子到宅服務，111年加碼新生兒禮包，再加碼第一胎坐月子到宅服務，從80小時提高到120小時補助。孕婦產檢交通乘車券也擴大照顧對象，只要是高雄市孕婦皆可領取產檢交通乘車券28趟次，共5,040元，以保障孕婦產檢交通安全。準公共幼兒園增設達252間、公托據點今年將達53處，首創24小時定點臨托服務已達12處，兩者增加速度皆為「全國最多」。100人以上事業單位設置哺集乳室及提供托兒設施及措施也已達99％。

在友善職場方面，督促企業積極落實性平工作平等法之相關規定，包括彈性工時、宣導企業性平觀念，嚴予查處違反案件，以建立職場友善工作環境。此外，補助企業改善托兒措施經費。設立就業歧視評議委員會，並嚴予查處，以確保婦女工作權益。考量女性民眾需求及可能面臨到的困境，針對女性勞動參與率較高行業，醫療保健及社會工作服務業加強執行安全衛生檢查。

未來，高雄市政府除將持續完善法制化外，更要重的是將持續落實聯合國永續發展目標（SDGs），積極實現性別平等與女性賦權。讓高雄這座海洋城市，兼容並蓄，成為歡迎所有性別樣貌的城市。

高市府指出，未來高市府將持續：

1. 積極鼓勵婦女參與公共事務，優先拔擢優秀女性擔任主管職。

2. 強化性別平等辦公室角色與功能，提升跨局處性平政策整合效能。

3. 平等友善生活空間、身障婦女婚育支持。

4. 全國首創坐月子到宅服務，111年加碼新生兒禮包，並加碼坐月子到宅服務時數。

5. 提供高雄市孕婦產檢交通乘坐計程車服務。保障孕婦產檢交通安全。

6. 首創定點臨托服務、企善友善育兒措施達99%，持續擴增臨托據點，提供家長多元托育服務

7. 擴充公共化托育，托嬰中心公私比四比六，滿足家長多元平價優質托嬰服務需求。

8. 營造友善婦女職場環境，積極宣導企業性平觀念，並嚴予查處違反案件，

9. 持續鼓勵事業單位設置哺集乳室及提供托兒設施及措施。

10. 持續針對女性勞動參與率較高行業執行安全衛生檢查，保障婦女職場權益。

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