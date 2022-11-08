挺女力落實平權　高市通過「性平辦」設置要點

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高雄更領先全國於38區設置婦參小組。在民間相關產業工會組成中，高雄市由女性擔任工會幹部的比例也逐年攀升，110年已超過三分之一；人民團體由女性擔任理事長職務也占了近3成，持續落實平權，女力崛起實力。
此外，市府也努力照顧婦女朋友們的健康及生活，持續打造社福力六都第一的幸福城市。結合高雄市運動中心、社區據點、醫療機構等場域設置銀髮健身俱樂部，已設置10處。減輕家庭育兒負擔，全國首創坐月子到宅服務，111年加碼新生兒禮包，再加碼第一胎坐月子到宅服務，從80小時提高到120小時補助。孕婦產檢交通乘車券也擴大照顧對象，只要是高雄市孕婦皆可領取產檢交通乘車券28趟次，共5,040元，以保障孕婦產檢交通安全。準公共幼兒園增設達252間、公托據點今年將達53處，首創24小時定點臨托服務已達12處，兩者增加速度皆為「全國最多」。100人以上事業單位設置哺集乳室及提供托兒設施及措施也已達99％。
在友善職場方面，督促企業積極落實性平工作平等法之相關規定，包括彈性工時、宣導企業性平觀念，嚴予查處違反案件，以建立職場友善工作環境。此外，補助企業改善托兒措施經費。設立就業歧視評議委員會，並嚴予查處，以確保婦女工作權益。考量女性民眾需求及可能面臨到的困境，針對女性勞動參與率較高行業，醫療保健及社會工作服務業加強執行安全衛生檢查。
未來，高雄市政府除將持續完善法制化外，更要重的是將持續落實聯合國永續發展目標（SDGs），積極實現性別平等與女性賦權。讓高雄這座海洋城市，兼容並蓄，成為歡迎所有性別樣貌的城市。
高市府指出，未來高市府將持續：
1. 積極鼓勵婦女參與公共事務，優先拔擢優秀女性擔任主管職。
2. 強化性別平等辦公室角色與功能，提升跨局處性平政策整合效能。
3. 平等友善生活空間、身障婦女婚育支持。
4. 全國首創坐月子到宅服務，111年加碼新生兒禮包，並加碼坐月子到宅服務時數。
5. 提供高雄市孕婦產檢交通乘坐計程車服務。保障孕婦產檢交通安全。
6. 首創定點臨托服務、企善友善育兒措施達99%，持續擴增臨托據點，提供家長多元托育服務
7. 擴充公共化托育，托嬰中心公私比四比六，滿足家長多元平價優質托嬰服務需求。
8. 營造友善婦女職場環境，積極宣導企業性平觀念，並嚴予查處違反案件，
9. 持續鼓勵事業單位設置哺集乳室及提供托兒設施及措施。
10. 持續針對女性勞動參與率較高行業執行安全衛生檢查，保障婦女職場權益。