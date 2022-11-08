《她和她》許瑋甯看到狼師就害怕！「下意識遠離陳以文」
懸疑劇《她和她的她》蟬聯Netflix台灣排行榜NO.1共8天，許瑋甯飾演遭遇性侵害的女子，受訪分享此次與金馬影帝陳以文拍戲的感想：「以文哥把以前老師既溫柔又嚴厲的形象詮釋得很好，在現場看到以文哥有點害怕，就連在旁邊看到以文哥排戲站著說話都會怕怕的，下意識想要遠離這個人。」
《她和她的她》由小劉刑警（李程彬 飾演）調查凶殺案，挖掘出案件背後隱藏令人髮指的校園狼師性侵案件，劇中宜蘭某校的理化名師謝志忠（陳以文 飾演）性侵國中時期的林晨曦（林奕嵐 飾演），經歷父親、師長等身邊的重要他人不願相信，林晨曦在一場車禍甦醒後，那些不願想起的回憶，隨著事件水落石出逐漸浮現。
對於與林奕嵐拍攝近距離接觸戲碼，陳以文認為：「在很擠的空間拍攝，擔心這麼多人在旁邊很容易分心，幸好我們該做哪些防護都有專業人員一一講解，有非常多專業的指導在旁，讓人安心。」卓立導演也提及會讓陳以文飾演狼師，原因是：「他知道如何去保護與他對戲的女演員，而以文哥呈現了一個從沒被演繹過的惡人的樣貌，不愧是影帝。」
編劇溫郁芳也指出，在劇中並非注重在受傷的過程，而是受傷之後的療癒之路，因此她也擔心許多人會覺得是暗喻現實生活的案件，她表示：「這個劇情並非取材自某一個真實事件，但確實有參考許多田調過程的內容，也希望觀眾能感受到『創傷之後怎麼了』比當下的創傷事件更需要被關注。」