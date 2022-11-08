COP27登場！太平洋島國要求「損害賠償」　與澳申辦COP31

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聯合國秘書長古特瑞斯致詞表示，氣候變遷造成的災難與俄烏、非洲等地爆發的戰事規模「完全不同」，世界各國因氣候變遷面臨的災難日益嚴峻。
馬爾地夫副總統費薩爾·納西姆（Faisal Naseem）提到，氣候變遷正在重塑該島國賴以生存的海洋，當地漁夫必須航行到更遠處才能收捕漁獲，而季風帶來的破壞卻愈發嚴峻，暴風和洪患造成大批人命與財產損失，而知名的珊瑚礁景點則是「命在旦夕」。
南太平洋島國東加（Tonga）則因為今年海底火山群活躍產生更多問題，「流離失所已經成為我國人民的特徵」，這些太平洋島國領袖們敦促碳排大國，在2年內將提供開發中國家的氣候融資增加一倍。他們認為在適應上升的海平面與越來越猛烈的風暴方面，這些資金有其必要，但他們所談論的解決方案仍然遙遙無期。
太平洋島國的鄰居澳洲則因為新政府的上任，使能源部長波溫（Chris Bowen）與新的勞工黨政府重新定位澳洲為一個可再生能源強國，並與太平洋國家共同申辦2026年聯合國氣候峰會，波溫表示這是與「太平洋家庭密切合作的機會」，新任政府將尋求與太平洋國家共同申請主辦聯合國氣候峰會，以幫助提升太平洋國家被看見的機會，爭取國際社會採取更多的氣候行動。