2014只差2萬票！林佳龍掛游錫堃看板：催綠票盼不再遺憾
距離投票日僅剩不到18天，民進黨新北市長候選人林佳龍持續趁勝追擊，力拚終結國民黨在新北市的17年執政。近來，林佳龍陸續掛出與立法院長游錫堃合體的看板，喚起新北市民2014年游錫堃參選新北市長，在不被看好的情況下惜敗2.4萬票的記憶，也訴求「疼惜游錫堃 票投林佳龍」，盼別讓憾事再發生，讓林佳龍帶領新北大翻新。
1126地方首長改選僅剩18天就要投票，新北市長選情持續加溫。國民黨由現任市長侯友宜力拚連任，不過侯友宜執政以來爭議不斷，日前新北市2歲男童恩恩染疫，卻苦等救護車81分鐘不幸病逝，過程中，新北市政府局處被控自導自演、侯友宜本人也被質疑跳針、逃避究責，受到舉國關注；近來，林佳龍競選辦公室召開記者會，卻有新北市警察無故闖入，再度引起譁然。
反觀，林佳龍參選新北市長以來，持續針對大首都圈治理著墨，並提出相關政見，展現大格局；另外，林佳龍也勤跑基層、成立後援會、拜訪市場大街小巷，足跡遍及有山有海的新北市各處，再加上不斷凸顯過去行政經歷、學運出身的價值與侯友宜不同，都讓藍綠版圖接近的新北市長一站投下變數。
林佳龍辦公室近來掛上與游錫堃合照的看板，桃紅色系相當吸睛，主訴求即開宗明義表示「疼惜游錫堃 票投林佳龍」，感性訴求「那次，我們只差2.4萬票；這次，別讓遺憾再發生」，期盼喚起新北市民2014年游錫堃參選新北市長，在不被看好的情況下惜敗2.4萬票的記憶，盼市民出門投票，讓林佳龍當選，帶領新北大翻新。
綠營人士表示，其實2014年游錫堃參選時，對上拚連任的時任市長朱立倫，游錫堃就連選前之夜場地都受到新北市政府刁難，此次林佳龍參選，再度陷入同樣困境。現在民進黨全黨將士用命，除要凸顯林佳龍學經歷完整，以及與侯友宜支持威權體制大相逕庭的個人特質外，也聚焦新北市政缺失，以及侯友宜若當選可能落跑等爭議事件，力求綠營選票回歸，林佳龍順利入主新北市政府。