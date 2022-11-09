今天開搶！7-11咖啡「買11送11」　四大超商雙11優惠包

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OPEN POINT行動隨時取今（9）日至11月15日，連續七天開跑優惠，活動期間每天推出限量的大杯濃萃美式「買11送11」，平均每杯25元；另有大杯拿鐵19杯、黑糖珍珠撞奶18杯、經典純奶茶22杯、精品美式13杯，皆享組合價711元，以上同品項、同規格及同價位可冰熱互換。
📍大杯濃萃美式買11送11，平均每杯25元。
📍大杯拿鐵19杯711元，約6.8折（單杯原價55元，平均特價37元）
📍黑糖珍珠撞奶18杯711元，約6.6折（單杯原價60元，平均特價39元）
📍經典純奶茶22杯711元，約6.5折（單杯原50價元，平均特價32元）
📍精品美式13杯711元，約6.8折（單杯原價80元，平均特價55元）
🟡萊爾富
今（9）日至11月11日限時三天，門市及Hi-Life VIP APP整買零取同步開賣，祭出特濃美式36杯或特濃拿鐵30杯，都只要特價1111元，最多現省869元，特濃美式平均31元、特濃拿鐵平均37元，相當於下殺5.6折。雙11咖啡優惠可透過紙本券寄杯，或是選擇存入APP寄杯跨店領取。
🟡全家
11月11日至11月15日連續五天，全家在APP隨買跨店取上架優惠，買仙女紅茶44杯、大杯特濃經典美式32杯、大杯特濃經典拿鐵28杯、全家霜淇淋（口味不限）33支，皆享1111元優惠價，相當於仙女紅茶每杯25元、特濃拿鐵平均39元、霜淇淋平均34元。
🟡OK超商
11月10日至11月12日限時3天，在OKmall雲端商城買大杯美式、大杯拿鐵，不限冰熱20杯享5折優惠，也就是「買10送10」，再送OKPoint 1111點。實體門市則在11月11日當天，大杯美式或大杯拿鐵買11送11，再推出OKCAFE指定飲品任選3杯111元，活動品項包括特選招牌、經典可可、鍚蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵，平均單杯37元。