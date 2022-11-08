駁賄選　林佳龍：痛恨國民黨賄選不可能犯同樣的錯

國民黨桃園市議員詹江村日前於臉書貼出影片，內容提及計程車司機張貼新北市長侯選人林佳龍的貼紙可拿200至500元，涉嫌賄選。對此林佳龍今（8）日晚間於臉書發文，強調自己從政30多年清清白白，當年痛恨國民黨賄選，「絕不可能犯同樣的錯誤」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林佳龍引用美國知名文學家馬克吐溫名言「當真相還在穿鞋，謊言已經跑遍全世界」，說明這幾天藍營指控他涉嫌賄選，起因於網路上不斷擴散3個計程車業者的對話影片。林佳龍解釋，競選辦公室委託計程車業者張貼廣告，有合法的租賃契約，就像馬路看板、公車車體廣告一樣。林佳龍說，但遺憾的事，儘管已經再三澄清解釋，仍有人要蓄意栽贓抹黑，迫使自己必須採取法律行動去提起告訴。呼籲支持者若看到這些影片，請協助澄清，也請務必停止轉傳散播謠言。林佳龍表示，自己從政30多年，清清白白，也請各界關心他的朋友不必擔心，當年大家痛恨國民黨賄選，自己絕不可能犯同樣的錯誤，絕對禁得起檢驗，「對得起自己，更對得起選民」。2014只差2萬票！林佳龍掛游錫堃看板：催綠票盼不再遺憾林佳龍遭控發錢小黃貼廣告貼紙 國民黨團籲檢調盡速查辦林佳龍選前之夜場地租借受阻 侯友宜：按租借辦法辦理小黃貼廣告綁樁？侯友宜選辦：林佳龍要自己出面說清楚