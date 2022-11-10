今日最聚焦／上班族工作累、老闆心更累　安靜離職這樣解

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，有些工作可能每一年都會跟老闆談好今年要做哪幾間事情，意願降低的人，就會覺得我跟你說好只要做四件，你不要叫我做第五件，因為對我沒有幫助，所以他可能會有這種比較消極的想法。
「所以其實在企業來講，他們會覺得說，好像員工不喜歡接受額外的責任，比較不積極」，張寶玲提醒，如果是從一般員工自己的心態，會覺得多做這些好像也沒有比較多的好的回饋或是福利。
如果遇到一個意願低落的同事，其實有很多觀察的指標或是解決方式，張寶玲建議，可以跟員工好好地建立一個溝通的管道，ㄓㄞ固定在每幾個月的時間，去理解為什麼工作的品質、積極度是在降低的，「有些員工會這樣降低的原因可能是因為跟他的身體的狀況有關，可能是家裡有一些人剛好需要一些他輔導的事項，比如說家裡可能有年紀大的長輩生病啦；比如說年輕人可能會失戀啦，情緒就會低落」，要去觀察員工，突然會下降一定會有他的原因存在。
「那回過頭來講，企業要思考原先的員工他們薪資的條件是不是該做一些調整了」，張寶玲表示，可能由於通膨導致薪資縮水，或是薪資在同行之間沒有競爭力，「大家都有朋友嘛，好歹也會聽到說某某公司怎麼又調薪啊，或是類似的工作，為什麼我跟別人的薪水差了好幾萬塊錢」，企業也要去檢視自己在薪資的競爭力，大家都知道說現在人才都很不好找，如果公司沒有盤點薪資競爭力，確實會讓員工認為不需要為公司盡力。
而在勞工方面，張寶玲建議，應嘎幫自己爭取比較好的露出，「也就是說你可能不要有『不要讓老闆看到你』的心態，很多員工會覺得，最好老闆都不要來找我，把事情做好就好了，來找我一定沒有好事，可是這是比較消極的想法」，有時候定期跟老闆回饋、回報工作進度，第一個是確保你做的事情跟公司是有一致性的、第二個能確保老闆知道你現在在做哪些事情、第三個是可以尋求公司或是主管改善的建議，這樣一個良好的溝通管道，才能夠去對接工作的期待。
「有些時候你越不說，老闆好像更覺得你沒有在做事情」，張寶玲指出，上班族還是要勇於的表現自己，要跟你的老闆確認這些事情的走向，讓他對你工作的內容是有些進度掌握的，另外，老實說工作不是生活的全部，會疲累是有些人也是過度投入工作了，突然間就已經彈性疲乏，所以適度去調整自己工作的節奏也是滿重要的。