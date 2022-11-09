「台版柬埔寨」幹部「蝦董」遭聲押禁見！面試官女友請回

▲檢警8日在屏東縣恆春鎮某民宿，再逮捕一名綽號「龍蝦、蝦董」的30歲涂姓主嫌，偷渡前夕遭逮。（圖／翻攝畫面）
▲檢警8日在屏東縣恆春鎮某民宿，再逮捕一名綽號「龍蝦、蝦董」的30歲涂姓主嫌，偷渡前夕遭逮。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-09 06:50:102022-11-09 06:50:57

新北市警方日前破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，成功救出58名被害人，日前逮捕主嫌之一、綽號「茶董」的37歲陳姓男子，昨（8）日在屏東縣恆春鎮某民宿，再逮捕另一名綽號「龍蝦、蝦董」的30歲涂姓主嫌，他原本在8日帶著集團面試官的廖姓女友，準備從墾丁偷渡逃往菲律賓，偷渡前夕遭逮。士林地檢署8日深夜複訊後，涂男及46歲鄭姓集團成員被聲請羈押禁見，廖女則被諭知請回。

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▲涂男與先前拘提到案的「茶董」陳樺韋，為同階層幹部。（圖／翻攝畫面）
▲涂男與先前拘提到案的「茶董」陳男，為同階層幹部。（圖／翻攝畫面）
回顧案發經過，本（11）月1日新北警方分別在淡水、桃園救出58名被囚禁的受害者，更追查出有3人不堪凌虐慘死，還慘遭詐團棄屍山區。根據受害者表示，他們被囚禁在一間5坪大小房間內，每人都被手銬、腳鐐緊緊銬住，人蛇集團還將整間房間用辣椒水噴灑，造成多人呼吸困難，且一天只能吃到一餐，假如稍有反抗或不聽從指示，就會遭到電擊棒或球棒毆打。

▲涂男與22歲廖姓女友正準備從墾丁偷渡逃往菲律賓，但還來不及出海就被逮捕，目前警方仍在偵訊中。（圖／翻攝畫面）
▲涂男與22歲廖姓女友正準備從墾丁偷渡逃往菲律賓，但還來不及出海就被逮捕。（圖／翻攝畫面）
檢警擴大偵辦後，5日逮捕主嫌之一、綽號「茶董」的37歲陳姓男子到案，陳男訊後被法院裁定羈押禁見。8日再循線前往屏東墾丁一間民宿，破門逮捕另名綽號「龍蝦、蝦董」的涂姓主嫌，以及集團面試官的22歲廖姓女友等5人到案。

涂男供稱，警方破獲據點後，他隨即帶著女友打算偷渡到菲律賓，不過由於鄰近大選，海巡署針對出海船隻管制搜查甚嚴，才沒有偷渡成功。士林地檢署8日晚間複訊包含涂男、廖女在內等數名詐騙集團成員，訊後對涂男及另名鄭姓集團成員聲請羈押禁見，諭知廖女請回。（編輯：孫唯容）


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