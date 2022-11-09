北部陽光露臉漸回溫！週末恐飆破30度 下波變天時間曝
中央氣象局表示，今、明（9日、10日）兩天臺灣東北部及基隆北海岸地區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，大臺北、東部及東南部地區有局部短暫雨，西半部山區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(9日)因輻射冷卻，截至4：53平地最低氣溫為苗栗西湖鄉16.6度；各地區平地最低氣溫，北部約20.4度，中部18.5度，南部19.1度，東部18.2度。今晨4時雷達回波合成圖顯示，回波皆已東移、脫離陸地，累積雨量圖指出，東北角有局部雨。
吳德榮說明，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日西半部轉晴時多雲，但東半部仍有局部短暫雨的機率；白天氣溫回升、舒適微熱，早晚涼。溫度方面，北部約20至30度，中部19至32度，南部19至33度，東部18至31度。
明日、週五(10、11日)東北季風略增強、水氣很少；桃園以南依舊晴朗，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；週末(12、13日)東北季風減弱，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定；白天微熱、高溫達30度以上，夜間輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大，應注意。下週一、二(14、15日)東北季風略增強，大台北、東半部轉有局部短暫雨，明顯轉涼；桃園以南晴時多雲，中南部氣溫略降。（編輯：陳苾暐）