肯德基「6炸雞111元」開搶！雙11殺1折 必勝客披薩11元
▲雙11肯德基、必勝客超狂速食優惠，11/9至11/11連3天，每日上午10點「PK雙饗卡APP」準時開搶11元、111元、1,111元隨饗券，肯德基20塊上校雞塊、6塊咔啦脆雞、炸雞桶派對分享餐和必勝客大小披薩，通通下殺最低不到一折起爽吃。（圖／肯德基提供）
雙11肯德基、必勝客殺瘋了！
超狂速食優惠曝光，今（9）日起連3天至11/11，每日上午10點準時開搶「PK雙饗卡APP」隨饗券，肯德基「20塊上校雞塊」只要11元，「6塊咔啦脆雞」111元；3份「雙11十二塊雞桶派對分享餐」，包括「12塊炸雞＋3份大薯＋6顆蛋撻＋可樂」爽吃3份竟然只要1,111元。必勝客「6吋鬆厚個人比薩」11元，「9吋鬆厚小比薩」111元，「12吋鬆厚大比薩」大嗑6個才1,111元。上述各項每日限定販售200份，鐵粉們現在馬上開搶啦。
肯德基、必勝客雙11沒在客氣，主推「 PK雙饗卡APP」搶攻美食優惠，11/9～11/11連3天，每日上午10點準時開搶隨饗券，最低不到1折的限量11元、111元、1,111元隨饗券，現在開搶拚手速！肯德基「20塊上校雞塊」、必勝客限定115元以下口味的「6吋鬆厚個人比薩」都只要11元；肯德基「6塊咔啦脆雞」111元、必勝客限定460元以下口味的「9吋鬆厚小比薩」也111元。
最狂的是肯德基「雙11十二塊雞桶派對分享餐」，「12塊炸雞＋3份大薯＋6顆蛋撻＋可樂」爽吃3份竟然只要1,111元（一份3張隨饗券）；必勝客限定690元以下口味的「12吋鬆厚大比薩」爽吃6個也是1,111元（一份6張隨饗券）！各項每日限定販售200份，拿出搶演唱會門票的手速拚了！
沒搶到的粉絲也不要傷心，這波雙11優惠還有下殺56折起的不限量隨饗券可以買，根本不怕大家吃。而且從即日起至11/28連續25天，天天登入APP就抽會員點數111點；透過PK雙饗卡APP訂購必勝客、肯德基美食，還能再抽獎1,111點。
另外，除了線上搶券，肯德基即日起至11/14(一)共計2波段，雙11限定11款雞省優惠驚喜連吃11天。首波11/4～11/10一整週，大推6款人氣點心、飲料「買一送一」！包括4塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、玉米濃湯、可樂，及PK會員限定的香酥脆薯及經典熱奶茶，共計6款美味下殺5折起。第二波11/11～11/14開賣肯德基2套「雙11歡聚餐」，「6咔啦脆雞＋6原味蛋撻」超值優惠價333元（原價612元）；以及限定PK雙饗卡會員「超飽足套餐」優惠價222元，內含：青花椒咔啦雞腿堡 x 1＋咔啦雞腿堡 x 1＋原味蛋撻 x 2＋冰檸檬紅茶 x 2。
▲PK雙饗卡APP雙11優惠活動下殺超過1折。（圖／翻攝自PK雙饗卡-雙11活動網站） ▲「PK雙饗卡」連續三天瘋搶11元、111元、1,111元隨饗券。（圖／翻攝自PK雙饗卡-雙11活動網站）