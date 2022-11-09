被監禁家中一輩子！8歲女童沒看過外面世界　行走有困難

▲德國西部一名8歲女童，在她1歲半後，就被被她的媽媽、外祖父母拘禁，沒有踏出過家門半步，導致發育不良，連爬樓梯都有困難。根據該女童自述，自己從未搭過車，也沒有看過花草樹木。（圖／翻攝pixabay）
▲德國西部一名8歲女童，在她1歲半後，就被被她的媽媽、外祖父母拘禁，沒有踏出過家門半步，導致發育不良，連爬樓梯都有困難。根據該女童自述，自己從未搭過車，也沒有看過花草樹木。（圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-11-09 08:45:37

德國西部一名8歲女童，在她1歲半後，就被被她的媽媽、外祖父母拘禁，沒有踏出過家門半步，導致發育不良，連爬樓梯都有困難。根據該女童自述，自己從未搭過車，也沒有看過花草樹木。當地警方依涉嫌非法拘禁、不當對待未成年人等罪名，調查女童的母親和外公、外婆。

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綜合外媒報導，這名女童住在德國北萊茵─威斯伐倫州城市阿滕多恩（Attendorn）的外祖父母家，從她1歲半後，就被生母與祖父母禁止外出，她過去7年半都住在一間小房間內。

女童在今年9月23日獲救，經過醫師檢查，女童沒有外傷或營養不良的跡象，但是在檢查期間，她自述自己「從沒看過森林、草地、也沒搭過車」。根據檢察官格羅薩斯（Patrick Baron von Grotthuss）表示，該女童「幾乎無法自行爬樓梯，或者走在不平的地面」。

據了解，該名女童出生時，父母已離婚，等到在女童約6個月大時，生母把在女童生父的車子擋風玻璃上，放置一張紙條，通知他打算帶著小孩搬到義大利住，自己想去探視也被阻擋，因此從未見過自己的女兒。

直到今年7月有人通報，有1名現年8歲的女童，出生後就一直被關在祖父母的家多年，地方政府展開調查後，才在在9月23日搜索女童外公、外婆家時找到女童，全案得以曝光。

相關單位問及女童生母和外祖父母被問到為何要把女童關起來，3人都拒絕回答，原因尚不清楚，他們目前正接受調查，檢方懷疑3人涉嫌非法監禁和虐待未成年人，女童母親可能面臨最高10年刑期。（編輯：孫唯容）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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