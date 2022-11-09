305名斯里蘭卡偷渡客海上遇險 越、星、日聯合救援
305名斯里蘭卡偷渡客搭船計劃前往加拿大途中，因為漁船故障、船身進水，再加上天氣惡劣，導致漁船面臨沉沒危機，所幸在新加坡海上救援協調中心協調救援工作的情況下，日本、越南船隻緊急前往出事海域把人救起，相關人員目前已被送至越南頭頓安置。
新加坡海上救援協調中心（Maritime Rescue Co-ordination Centre，簡稱MRCC）7日中午12點20分獲報，指一艘位於新加坡海上搜救區域內的船隻通報正在沉沒中，這艘船是一艘名為Lady 3、懸掛緬甸國旗的漁船。同一時間越南MRCC也收到斯里蘭卡搜救中心通報，表示這艘船在距離越南頭頓（Vung Tau）約250海里處遇險，原因是發動機室進水，導致船隻在海上漂流。船上載有包括20名兒童在內的斯里蘭卡民眾，他們計劃搭船偷渡到加拿大，但在途中遇到大風大浪，船艙受損進水，船長立刻向臨近的救援機構發出求救訊息。
新加坡MRCC與越南MRCC獲報後協調，要求附近船隻立即提供援助，並向附近船隻發出安全廣播，當時一艘日籍船隻Helios Leader號獲訊後趕赴將人救起，越南海上搜救機構也調派5艘船隻前往支援，最後共有305人被救起並安全抵達頭頓，後續交由當地相關部門處理。