美期中選舉結果未出！最晚恐等到12月　紐時分析4種結果

▲美國期中選舉8日投票，但開票結果可能不會很快有答案。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國期中選舉8日投票，但開票結果可能不會很快有答案。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-09 09:22:32

美國期中選舉於美東時間8日晚間6點陸續開票，將選出435席聯邦眾議員、35席聯邦參議員、36位州長、各州議會和其他地方官員。被視為是現任總統「期中考」的這場選舉其實包含了多場選舉，點票工作耗時較長，因此無法當日得知所有開票結果。根據《紐約時報》分析，「在今年的期中選舉，幾乎任何結果都有可能發生」，包含共和黨壓倒性勝利、民主黨成功保住兩院等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國的期中選舉一般來說對執政黨不利，是對現任總統與執政政府的信任投票，外界關注共和黨是否能從民主黨手上奪回眾議院和參議院的控制權，基本上外界分析共和黨將奪回眾議院多數席次，而參院則勝負難測，包含喬治亞州、賓州、內華達州、俄亥俄州、新罕布夏州和亞利桑納州等6決勝州若得票差距小，可能要等到一個月後才會有結果，其中喬治亞州若無候選人得票過半，更得在12月6日進行決選。

▲美國期中選舉即將登場，民主黨的現任總統拜登、前總統歐巴馬，都前往賓州為同黨候選人站台。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國期中選舉即將登場，民主黨的現任總統拜登、前總統歐巴馬，都前往賓州為同黨候選人站台。（圖／美聯社／達志影像）
根據美國過去數十年來的選舉結果，總統所屬政黨的議席幾乎全數都在期中選舉後減少，唯一的少數例外只有2002年總統小布希的首屆任期，其背景為911事件後全美簇擁的罕見民情；《紐約時報》指出，本屆期中選舉共和黨在眾議院必須再多拿下5個席次方能成為多數黨，參議院則得再多一議席才能取得參院控制權。

目前開票結果可能有四種，包含「共和黨明顯獲勝」、「民主黨感覺獲勝」、「共和黨壓倒勝利」、「民主黨驚喜取勝」。首先，第一種分析結果關鍵在於選民不信任總統拜登的表現，偏好共和黨把持國會，不過賓州規定先計算現場投票，再計算郵寄或缺席投票，當天可能無法得知結果；內華達州的郵寄選票則規定郵戳必須為投票日當天之前，但投票日後4天之內寄到都算；俄亥俄州郵戳則必須為投票日前一天之前，但投票日後10天內寄到的選票都算；喬治亞州則有可能出現沒有選舉人獲得50%選票，必須進行第二輪決選，最晚得等到12月才有結果。

第二種分析結果是民主黨「算是贏了」（feels-like-a-win），也就是雖然共和黨將獲得眾院多數，但民主黨仍保有參院多數。若要保住參院，民主黨就必須在4關鍵州贏下3州，包含賓州、喬治亞州、內華達州和亞利桑那州。雖然關鍵州參院結果可能無法當晚公布，但若民主黨能在俄亥俄州、威斯康辛州及北卡州保持勢均力敵，眾院席次也能穩住拿下基本盤，那麼就可以樂觀看待這個像是獲勝的結果。

▲已有4200多萬人在8日期中選舉前提前投票，人數超越2018年的選舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲已有4200多萬人在8日期中選舉前提前投票，人數超越2018年的選舉。（圖／美聯社／達志影像）
第三種情況則是共和黨大獲全勝，縱觀美國選舉歷史，期中選舉結果通常對執政黨不利，本屆選舉情況與以往多屆相近，國內面臨經濟、通膨、治安等問題，失望的民眾只好將選票投給白宮外的政黨；拜登的支持度一直只有40%左右，只要共和黨選民投票率出乎意料地高，而中間選民決定以投票制衡執政黨，這個結果就有可能發生。

最後一種結果雖不太可能發生，但民主黨驚喜取勝的可能性依然存在。爆冷門的關鍵可能是在最高法院推翻「羅訴韋德案」等議題上，根據《紐約時報》引述的數字，民主黨花費在墮胎權之上的廣宣費用接近3.2億美元，超過用在通膨問題的10倍之多，這可能成功喚起部分選票，而民主黨在眾院選戰仍有一定競爭力，高等教育選民的優勢也很可能成為關鍵因素。
 

美國期中選舉投票　紐約選民憂心國家前途

美國期中選舉　分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝

美國期中選舉登場　共和黨料拿下參眾兩院

美期中選舉將登場　選民歧見仍深但同聲呼籲投票

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀