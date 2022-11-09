美期中選舉結果未出！最晚恐等到12月　紐時分析4種結果

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根據美國過去數十年來的選舉結果，總統所屬政黨的議席幾乎全數都在期中選舉後減少，唯一的少數例外只有2002年總統小布希的首屆任期，其背景為911事件後全美簇擁的罕見民情；《紐約時報》指出，本屆期中選舉共和黨在眾議院必須再多拿下5個席次方能成為多數黨，參議院則得再多一議席才能取得參院控制權。
目前開票結果可能有四種，包含「共和黨明顯獲勝」、「民主黨感覺獲勝」、「共和黨壓倒勝利」、「民主黨驚喜取勝」。首先，第一種分析結果關鍵在於選民不信任總統拜登的表現，偏好共和黨把持國會，不過賓州規定先計算現場投票，再計算郵寄或缺席投票，當天可能無法得知結果；內華達州的郵寄選票則規定郵戳必須為投票日當天之前，但投票日後4天之內寄到都算；俄亥俄州郵戳則必須為投票日前一天之前，但投票日後10天內寄到的選票都算；喬治亞州則有可能出現沒有選舉人獲得50%選票，必須進行第二輪決選，最晚得等到12月才有結果。
第二種分析結果是民主黨「算是贏了」（feels-like-a-win），也就是雖然共和黨將獲得眾院多數，但民主黨仍保有參院多數。若要保住參院，民主黨就必須在4關鍵州贏下3州，包含賓州、喬治亞州、內華達州和亞利桑那州。雖然關鍵州參院結果可能無法當晚公布，但若民主黨能在俄亥俄州、威斯康辛州及北卡州保持勢均力敵，眾院席次也能穩住拿下基本盤，那麼就可以樂觀看待這個像是獲勝的結果。
第三種情況則是共和黨大獲全勝，縱觀美國選舉歷史，期中選舉結果通常對執政黨不利，本屆選舉情況與以往多屆相近，國內面臨經濟、通膨、治安等問題，失望的民眾只好將選票投給白宮外的政黨；拜登的支持度一直只有40%左右，只要共和黨選民投票率出乎意料地高，而中間選民決定以投票制衡執政黨，這個結果就有可能發生。
最後一種結果雖不太可能發生，但民主黨驚喜取勝的可能性依然存在。爆冷門的關鍵可能是在最高法院推翻「羅訴韋德案」等議題上，根據《紐約時報》引述的數字，民主黨花費在墮胎權之上的廣宣費用接近3.2億美元，超過用在通膨問題的10倍之多，這可能成功喚起部分選票，而民主黨在眾院選戰仍有一定競爭力，高等教育選民的優勢也很可能成為關鍵因素。