專訪／不博眼球、堅持做自己　蔣萬安四大面向打造新台北

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蔣萬安曾是美國矽谷新創律師，未來盼將矽谷經驗導入台北的城市治理。蔣萬安說，矽谷帶給他的就是創新、勇於突破，且不怕失敗、多元包容，這些都是他希望未來台北市也能夠含有的元素。
談及台北市許多待解的問題，包括大巨蛋、內湖交通、社子島開發等等，蔣萬安說，「我之所以參選台北市長，就是有信心把很多過去將近8年市民期待完成的公共建設加速完成」，譬如大巨蛋，其實早在2015年就要完工，但是現在還持續卡關，很可惜是，這麼重要的公共建設都淹沒在政治口水中，一方說中央持續卡關，另一方說地方在護航。
蔣萬安強調，民眾期待的就是大巨蛋趕快完工，他也具體承諾，如果擔任市長上任一年內讓大巨蛋啟用，也會用最嚴格的標準檢視工程品質。
小內閣用人秉持多元、專業、品格3要素
若當選台北市長，小內閣人員任用的標準是什麼？蔣萬安說，一直以來他用人的標準就是多元、專業、品格，他在立法院的團隊也是來自不同的領域，法案助理未必就是找法律背景，而是技術或是產業領域的，有各自的專業，此外品格是他非常重視的部分。他希望組成多元的團隊，大家從各個領域、各自角度看事情才會更全面，視角不會太過扁平，未來用人的標準也會是如此。
堅持做自己、不改變人設 蔣萬安：花俏、作秀只是一時而已
台北市長三咖督選情激烈，原本蔣萬安較為保守的戰法，引發基層焦慮，也有媒體形容蔣萬安「佛系」、「躺平」，但蔣萬安說，一直以來他都堅持做自己，不會為了特別討好某個族群或年齡層就改變人設，「因為這樣做就不是我了」。
蔣萬安也坦言，在選舉過程中有很多人給他建議，認為應該調整風格、說話方式等等，對於好的建議他們會虛心檢討，做一些調整，但主軸不會變，就是踏踏實實走穩自己的腳步，把對於北市的願景和藍圖，透過具體政見，一一告訴台北市民。
他相信，台北市民期待的是更多公共議題的討論，而不是要很花俏或是用作秀的方式，吸引眼球、成為媒體焦點，或許可以增加一時的聲量，但就只是一時而已。台北市民素質很高，歷經多次大小選舉，很清楚哪些候選人端出政見牛肉，哪些人是一直變換人設、討好不同的族群，「我認為我堅持這樣的步調可以得到市民認同。」
市長辯論強力回擊民進黨 蔣萬安：面對不公義我會站出來
蔣萬安在日前台北市長電視辯論會上強力回擊民進黨，讓很多人對他有不同的觀感。蔣萬安說，其實辯論那天他也是在做自己，沒有任何調整。過去立法院修勞基法，當他覺得必須支持勞工時，儘管有阻力，他也勇敢站出來，當時大家看到他站上發言台，講兩個多小時，也很驚訝說：「哇這是蔣萬安嗎？」大家認為他是戰神，但坦白說這就是他，面對不公不義的事情，他會站出來、堅持到底。
蔣萬安提到，同樣的，包括同婚議題、疫苗採購過程的可能弊端，他都堅定站出來，因為民眾要的是真相，人民有知的權利，為何疫情期間阻擋民間採購BNT疫苗？為何高端EUA二期委託中資公司？衛福部、指揮中心都沒有說清楚，難道要不了了之嗎？即便陳時中不是台北市長候選人，對於疫苗採購問題他還是會持續追下去。