專訪／年輕人支持度摘冠　蔣萬安：民進黨別再騙年輕選票

▲蔣萬安認為，民進黨前後說詞反覆，是在騙年輕人選票。（圖／資料照片）
▲蔣萬安認為，民進黨前後說詞反覆，是在騙年輕人選票。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-11-09 10:04:25

國民黨台北市長候選人蔣萬安是黨內明日之星，年僅43歲的他可望成為最年輕的台北市長，不過，自選戰開打以來，蔣萬安年輕族群的支持度並非最高，得到較多50歲以上的民眾支持。蔣萬安接受《NOWnews今日新聞》專訪時提出最新民調數據，他年輕選民的支持度已躍升第一，他更轟民進黨對年輕人的說詞前後反覆，「就是騙年輕人選票！」他會持續爭取年輕人支持，雖然需要時間，「但我們很穩健務實。」

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根據《美麗島電子報》在10月31日到11月2日所做的民調，蔣萬安年輕選民支持度為43.3%，比對手黃珊珊的43.2％、陳時中的23%還高。蔣萬安認為，這跟年輕人的資訊很流通有關，年輕人會觀察候選人政見、檢驗候選人過去的各種表現，包括他在立法院的問政、提案、所關心的議題，年輕人特別著重這一塊，他當然會持續努力爭取年輕人的支持，希望透過溝通、對話，爭取認同。

蔣萬安說，反觀民進黨一直很強調自己年輕人的支持度高，也不可否認在歷次的大選中，民進黨的確得到很多年輕朋友的支持，但這幾年來，當立法院審查勞基法的時候，總統蔡英文說，碰到勞權問題，年輕人應該自己去找老闆談；對手陳時中擔任指揮官時，當大學生碰到施打疫苗的問題時，陳時中說要自主應變、年輕人要靠自己，這些都讓年輕人覺得，當時這麼支持民進黨，但在關鍵時刻民進黨的政治人物卻講出這種話。

蔣萬安也提到，民進黨秘書長林錫耀接受媒體訪問，被問到年輕人現在開始對民進黨不滿時，林錫耀說，年輕人本來就有叛逆的DNA，對於執政者會有不滿情緒，以前年輕時都覺得爸媽很煩，長大後才知道爸媽是最愛我們的。蔣萬安批，以前民進黨不是這麼說，是要年輕人做自己、去說服父母，民進黨前後反覆，「就是騙年輕人選票！」

▲台灣少子化嚴重，蔣萬安推育兒生養政策。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲台灣少子化嚴重，蔣萬安推育兒生養政策。（圖／蔣萬安辦公室提供）
至於要如何打造台北成為更年輕的城市，蔣萬安說，從客觀數據來看，台北人口結構呈現嚴重倒三角，年輕人不斷外移，新生兒人數探底，台北是六都第一個進入超高齡社會的城市，他希望夠過政見減輕年輕人負擔，包括社宅解決居住問題、改善低薪的就業問題，另外也要讓年輕爸媽敢生、願意生。

要解決年輕人居住問題，蔣萬安認為，「我們需要社宅，但也不只是社宅」；高房價、低薪環境造成年輕人外流很重要的原因，如何改善低薪環境、創造更多好的就業機會，以及培養年輕人一技之長，都很重要，他未來要加強技職教育，成立專責單位，強化技職高中、大學、產業密切合作，培養產業未來所需要的人才。

在增加生育率方面，蔣萬安提出生育獎勵從現在2萬提高到4萬元，第二胎4萬5000元、第三胎5萬元，針對2到4歲增加私立幼兒園的補助，也從現在每一個學期的13660元，提高到每一年5萬元，目標就是希望拉近公私立幼兒園收費的落差，另外他也會盤點現有台北市的閒置空間、土地，增加更多公托、公幼的名額。

蔣萬安說，未來他也會提高台北市的教育預算經費，希望每一年逐年增加8%，用來作為課程規劃、實驗教育、雙語教育等用途，多管齊下，讓年輕人、年輕爸媽感受到台北市是充滿希望、有未來的城市。

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