專訪／年輕人支持度摘冠　蔣萬安：民進黨別再騙年輕選票

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蔣萬安說，反觀民進黨一直很強調自己年輕人的支持度高，也不可否認在歷次的大選中，民進黨的確得到很多年輕朋友的支持，但這幾年來，當立法院審查勞基法的時候，總統蔡英文說，碰到勞權問題，年輕人應該自己去找老闆談；對手陳時中擔任指揮官時，當大學生碰到施打疫苗的問題時，陳時中說要自主應變、年輕人要靠自己，這些都讓年輕人覺得，當時這麼支持民進黨，但在關鍵時刻民進黨的政治人物卻講出這種話。
蔣萬安也提到，民進黨秘書長林錫耀接受媒體訪問，被問到年輕人現在開始對民進黨不滿時，林錫耀說，年輕人本來就有叛逆的DNA，對於執政者會有不滿情緒，以前年輕時都覺得爸媽很煩，長大後才知道爸媽是最愛我們的。蔣萬安批，以前民進黨不是這麼說，是要年輕人做自己、去說服父母，民進黨前後反覆，「就是騙年輕人選票！」
至於要如何打造台北成為更年輕的城市，蔣萬安說，從客觀數據來看，台北人口結構呈現嚴重倒三角，年輕人不斷外移，新生兒人數探底，台北是六都第一個進入超高齡社會的城市，他希望夠過政見減輕年輕人負擔，包括社宅解決居住問題、改善低薪的就業問題，另外也要讓年輕爸媽敢生、願意生。
要解決年輕人居住問題，蔣萬安認為，「我們需要社宅，但也不只是社宅」；高房價、低薪環境造成年輕人外流很重要的原因，如何改善低薪環境、創造更多好的就業機會，以及培養年輕人一技之長，都很重要，他未來要加強技職教育，成立專責單位，強化技職高中、大學、產業密切合作，培養產業未來所需要的人才。
在增加生育率方面，蔣萬安提出生育獎勵從現在2萬提高到4萬元，第二胎4萬5000元、第三胎5萬元，針對2到4歲增加私立幼兒園的補助，也從現在每一個學期的13660元，提高到每一年5萬元，目標就是希望拉近公私立幼兒園收費的落差，另外他也會盤點現有台北市的閒置空間、土地，增加更多公托、公幼的名額。
蔣萬安說，未來他也會提高台北市的教育預算經費，希望每一年逐年增加8%，用來作為課程規劃、實驗教育、雙語教育等用途，多管齊下，讓年輕人、年輕爸媽感受到台北市是充滿希望、有未來的城市。