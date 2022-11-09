全家太鬧！新口味「玉米濃湯霜淇淋」曝光：融化變湯兩吃
全家是不是跟必勝客學壞了，冬天確實會想喝熱熱的玉米濃湯，但推出玉米濃湯霜淇淋也太鬧，但正是這種有趣的反差，消息一曝光立刻引起網路高度關注。有網友貼出全家員工手冊，預告下一檔將推出「玉米濃湯霜淇淋」，引起眾人一片嘩然，還有人大笑「融化就變湯」，可以一冰兩吃。對此，《NOWnews》向業者求證，全家則表示：「敬請期待。」
全家和古娃娃WA!COOKIES聯手的霜淇淋檔期走向尾聲，讓人好奇接下來的換檔口味是什麼，沒想到在正式開賣前，就有員工先在網路上走漏消息。從意外曝光的全家員工手冊照片來看，門市即將開賣「玉米濃湯霜淇淋 」，售價同樣是49元，上市日是11月20日，而手冊提到11月18日起收銀機面板生效，代表最早當天就可能在少部份門市搶先買到。
據悉，玉米濃湯新口味也將是聯名合作，《NOWnews》向業者求證消息是否屬實，全家大方表示「敬請期待」。新口味震驚不少網友，立刻引起熱烈討論：「Pass 完全不行」、「我先觀望一下」、「呃，先不要」。雖然有人心生恐懼，但更多勇者是躍躍欲試：「吃爆」、「看起來就很讚」、「如果像玉米剉冰的話應該不錯」、「玉米其實跟冰蠻搭的」、「 這種口味才有趣，坐等」。
據了解，全家霜淇淋一般是每月換檔，自10月5日起推出WA!COOKIES聯名霜淇淋，一口氣齊發「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」4種口味後，至今已逾一個月，確實也接近換檔時間，等於再過一周就要換上新口味，還沒吃過「海鹽焦糖霜淇淋」的民眾快把握最後時間。全家也將自後（11）日起推出霜淇淋雙11促銷，APP「隨買跨店取」會開賣霜淇淋（口味不限）33支特價1111元，平均單支33元、約6.9折。
同樣鎖定冬季商機，7-ELEVEN則是在限定門市賣起「現打熱豆奶」，引進專業調理機的「果汁BAR」專區，除了賣新鮮現打果汁之外，今（9）日起與聖德科斯合作，開發兩款全新溫暖飲品：堅果燕麥全豆奶（85元）、黑芝麻燕麥全豆奶（80元），使用非基因改造黃豆、黑豆、帶殼燕麥仁，搭配綜合堅果或黑芝麻，也是當場新鮮現打調製而成。