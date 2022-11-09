專訪／被酸躺平也不怕　摩羯律師蔣萬安堅走穩健求勝路

▲蔣萬安從政以來，給人謹慎、溫和的印象。（圖／資料照片）
▲蔣萬安從政以來，給人謹慎、溫和的印象。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-11-09 10:07:46

斯文、帥氣是國民黨台北市長候選人蔣萬安給人的第一印象，由於律師出身的職業病，加上摩羯座的務實性格，投身政壇以來，總走謹慎、溫和、保守的路線；面對台北市「三腳督」本就艱困的選戰，加上民進黨的強力攻擊，藍營支持者一度不理解蔣萬安的保守戰法，但對於蔣萬安而言，做自己、不隨意改變人設，才走到最後還能勝出的重要關鍵。

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蔣萬安接受《NOWnews今日新聞》專訪的這天，正好是台北市長電視辯論之後、距離投票剩下整整20天的日子，可能因為辯論會上強力回擊民進黨的表現大受好評，蔣萬安對答間也更自在、更有自信。

才剛結束一整天下來多個行程，蔣萬安利用行程空檔接受專訪，衣服都沒換，專訪結束後又匆匆趕去下一個行程。幕僚說，還好蔣萬安年輕、體力好，不然這種馬拉松式的行程，任誰都吃不消。

4年前，蔣萬安還是菜鳥立委時，就曾被勸進參選台北市長，但當時他自認歷練不足，不願倉促轉換跑道。如今，歷經的7年立委洗禮，了解行政、立法運作，接觸社福、勞工等議題，蔣萬安談起各項北市政見都侃侃而談。

近期無論是受訪、辯論或是專訪過程談及重要之處，蔣萬安時不時加入手勢，看起來更具說服力，要讓選民知道他準備好了。

不過，在投身台北市長選戰初期，面對三腳督本對藍營不利的大結構，以及民進黨的強力攻擊，蔣萬安的表現，仍被不少支持者認為太溫和、反擊力道不夠，更曾被媒體形容為「佛系」、「躺平戰法」。

蔣萬安也坦言，過程中有很多人給他不同的建議，認為要改變風格、說話方式，但他始終認為，花俏的作秀只是一時博眼球而已，堅持做自己、不隨意為特定族群或年齡層改變人設，才能獲得民眾的認同和肯定。

而且，就算是溫和的人設，也可以有堅定、勇敢的一面。

蔣萬安過去在勞基法修法時，為挺勞工，不惜與立場相左的國民黨團幹部挑明「要走自己的路」，同婚投票時，蔣萬安也挺住了深藍壓力，堅持投下了贊成票，面對高端爭議，他也不放棄、追查到底，未來似乎可以預期，面對市政議題，蔣萬安也可以頂住壓力，堅持走對的路。

若蔣萬安當選台北市長，將會是台灣最年輕的直轄市長，蔣萬安的年輕、沒有行政包袱，是否能帶領台北市成為更創新、有活力的城市，大家都很期待。

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