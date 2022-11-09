口罩令鬆綁本月上路！王必勝：週五公布擴大免費發快篩

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不過原定今日指揮中心就會對外公布快篩擴大免費發放，王必勝說明，由於估算過程複雜，包含分裝、拆裝、人力、物流運送與各縣市政府合作，這些都需要一些時間準備，才會延後公布。
另王必勝也透露，現今疫情趨緩，下降速度越來越快，「我想我們應該有這條件去調整口罩政策」，第一階段調整方向如同昨日公布分為室內外，但是有一些細節還要規劃清楚，詳細時間會盡快公告，「應該是這個月」。被問及室外有哪一些場所可能會鬆綁口罩，王解釋，由於牽涉廣泛，還有許多細節，要等整理過一次對外公布。
昨（8）日高端疫苗在官網發布聲明，提告中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢刑法加重誹謗罪、刑法加重妨害信用罪、證券交易法散布流言或不實資料操縱價格罪、傳染病防治法及相關散播疫情謠言或不實訊息等刑事等罪狀，對此，王必勝則秒回「我不知道欸，我也是看到新聞報導才知道，那是他們公司的事情」。
針對PTT網友稱與民進黨台北市長候選人陳時中聚餐的台北市立聯合醫院副院長丁金聰是高端審查委員，先前指揮中心揚言轉交法制單位，今王必勝透露已經處理，請法務部通知刑事警察局，對PTT不實訊息進行查處，會在11日對外界報告進度。