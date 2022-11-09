美期中選舉民調曝！7成選民拒挺拚連任 拜登低調怕誤事
美國期中選舉於8日登場，目前投票仍在進行當中，但境內部分地區的投票站已經陸續關閉，位於美國東岸的第一批點票結果也即將出爐，由於各州計票時間不同，預計結果不會在當天公佈。不過根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）在首批票站做的民調顯示，選民對於美國總統拜登感到十分不滿，甚至有超過7成民眾希望他2024年不要再繼續選總統。
《BBC》引述艾迪生媒體研究機構公佈的首批票站調查結果報導指出，選民在投票時關心的議題是通貨膨脹以及墮胎權。其中有32%選民覺得解決通貨膨脹問題是首要任務，另有27%選民則認為墮胎權議題十分重要。排在兩者之後的則為槍枝政策、犯罪率，以及移民問題。
調查結果顯示，僅約兩成民眾對於目前美國經濟狀況抱持積極態度，但有將近五成民眾表示，家庭財務狀況比起兩年前更糟。
近來拜登支持率持續探低，而在這次調查結果中，也顯示出有73%選民美國現狀不滿，其中將近1/3甚至對美國現狀感到憤怒，25%滿意美國現狀。另外有將近70%選民不希望看到拜登在2024年美國總統大選中尋求連任。
《每日郵報》報導指出，拜登在投票日前一晚前往馬里蘭州為所屬政黨助陣，過去一周也分別在紐約州、賓州、加州、伊利諾州、新墨西哥州和佛州短暫停留助選。
但他避免在投票日當天成為焦點，白宮也在8日上午11時就關上大門，意味著投票日當天拜登不會再次出現在公眾面前，以保持低調，避免拖垮民主黨的選情。