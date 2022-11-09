不打高虹安遭柯文哲批轉彎 林耕仁反嗆：受創還不知悔改
國民黨新竹市長候選人林耕仁日前指控，民眾黨新竹市長候選人高虹安要助理上繳加班費，原訂昨前往北機站提供事證，事後態度卻大轉彎臨時取消，喊話選舉應回歸政策討論，不要以訟止謗。此言一出，引來台北市長、民眾黨主席柯文哲批評「遇到政治就轉彎」；對此，林耕仁今（9）日受訪痛批，柯常常睜眼說瞎話，民眾黨僅剩青年招牌，受創了卻還不知悔改。
林耕仁突然不打高虹安，外傳是接到黨中央關切？林耕仁今受訪回應，選舉眾說紛紜，他們共識就是希望選舉回歸市政探討，讓全民知道政策、願景、操守與能力。另外，也有傳聞指突然不打，是因為牽扯到鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會？林也一概否認強調，從來沒有談過這個問題。
除了臨時收手態度引發外界議論外，林耕仁競總榮譽主委林政則昨更形容「高虹安不是壞人」。林耕仁表示，林政則是人人好、做人厚道，對任何人來都說謝謝，這是他個人言論，選舉還是回到政策與能力操守。媒體追問，是否認為高虹安是壞人？林僅說「應該問他自己。」
柯文哲昨受訪則砲轟，遇到政治就轉彎，林耕仁昨要求更正言論，否則不排除提交對高虹安質疑資料，迄今柯還未改口。林耕仁則痛批，很清楚柯常常睜眼說瞎話，民眾黨只剩下青年這塊招牌，現在受創還不知道悔改，社會自有公評。至於是否會把資料交出去？林則說「會見時機。」