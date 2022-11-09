耗水費延後上路明年11月開徵？王美花：斟酌水情仔細評估
經濟部水利署「耗水費徵收辦法」原預計於今（2022）年7月實施，但經濟部日前表示，考量國內經濟情勢，故暫緩開徵，對此，經濟部長王美花今（9）日回受訪回應，已與廠商溝通，目前還未實施的原因包含俄烏戰爭及高通膨仍存，導致物價不穩定。至於開徵時間是否可能是明天11月？她回應，會斟酌台灣水情，並仔細評估實施的時間點。水利署稍早也發出新聞稿表示，耗水費延後上路，但已做好耗水費徵收作業各項配套措施業，也和產業界做好充分溝通說明，會謹慎挑選時機實施。
立法院經濟委員會今日審查經濟部所屬國營事業預算，邀請王美花列席報告並備詢，針對各界關注耗水費何時開徵，她指出，已與廠商溝通，目前還未實施的原因為俄烏戰爭持續、國際高通膨仍存，影響整體物價不穩定，會斟酌台灣水情，並仔細評估實施的時間點。媒體問及開徵時間是否有可能是明天11月？她回應，「會經評估後，再與大家報告。」
為促進大用水戶節水，經濟部依水利法第84-1條完成耗水費徵收辦法草案研擬並在110年12月30日預告。原規劃今年7月1日施行，但水利署今稍早表示，考量國際型通膨情勢未解，國內用電大戶電價隨國際原物料於7月調漲15%，為避免水電同時增加負擔，衝擊民生物價，因此經濟部暫緩實施耗水費政策，會謹慎挑選時機實施。
對於耗水費延後上路，水利署進一步說明，目前已做好耗水費徵收作業各項配套措施業，也和產業界做好充分溝通說明，經濟部會評估最佳的時間開徵，於此同時，也已先行同步推動產業節水輔導及廠商電話諮詢服務，提供用水戶水資源管理改善方案，提高用水效率，盼耗水費未來的開徵，不僅可促進廠商節水投資，更將有助於企業ESG轉型，來因應氣候變遷水資源調適及減碳策略。