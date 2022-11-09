國人每戶平均擁1263萬元？財長坦言不一定、有好有壞

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀察我國與OECD會員國（38國）及夥伴國（3國）每戶財富（PPP），2019年以盧森堡94.1萬美元最高、其次為瑞士86.2萬美元，拉脫維亞及哥倫比亞較低，各為7.9及8.7萬美元。我國76萬美元，高於OECD國家（41國）中位數25.5萬美元，排名僅次於盧森堡與瑞士，在42個國家（含我國）中排名第3，優於亞鄰之南韓（第14，36.2萬美元）及日本（第20，29.5萬美元）。
不過，今日在立法院財委會上，國民黨立委林德福就質疑台灣多數民眾財富真的有這麼優渥嗎？財政部長蘇建榮坦言「不一定」，這個是有好有壞，有的人比較好，有的人比較壞。
林德福進一步追問如果統計數字真如此，那是不是代表多數民眾對政府推動經濟發展是無感？蘇建榮則表示「應該不會」，經濟發展會創造就業機會，特別是行政院推動的投資台灣行動方案，台商回台投資就創造就業機會，這從所得稅申報就可看出來，有就業就有薪資，找得到工作，生活品質就會比較好。
至於央行認為台灣經濟並沒有出現「荷蘭病」現象， 蘇建榮也同意央行的看法。他說，雖然這幾年高科技產業表現一枝獨秀，事實上，台灣產業結構以中小企業為主，若去民間看可以發現中小企業很活躍，也有很多隱形冠軍，
林德福再進一步質問那台灣會不會出現日本病？如果沒有為何貧富差距越來越大？生育率全球最低，蘇建榮則強調，事實上少子化是先進國家共通趨勢，南韓、日本也一樣，台灣產業結構與日本及荷蘭不太一樣，產業發展在總統蔡英文上任後推重五加二及六大核心產業，這就是推動產業均衡發展策略，應該不會落到荷蘭的情況。