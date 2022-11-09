海冰融化北極熊覓食難！科學家警告「半數熊寶寶被餓死」
聯合國氣候峰會（COP27）在埃及召開之際，世界氣象組織（World Meteorological Organization）警告海平面上升、冰河融化等氣候變遷災難正加速發生，這嚴重威脅了北極熊的生存。有科學家日前發現母熊媽媽帶著2隻小熊從冬眠中醒來的情景，雖然目前健康良好，但冬眠後的北極熊必須有足夠的食物才能產奶，在此之前母熊可能因為氣候變遷導致得耗損更多能量尋找食物，如今只有不到半數的熊寶寶得以存活。
根據聯合國世界氣象組織報告，過去這八年全球氣溫每年都比2015年之前的任何一年還要熱，報告指出全球氣候變遷的速度正在加快，而其帶來的熱浪、暴雨、海平面上升、冰河融化等造成傷亡慘重的災難正在加速發生，其中受到冰層（ice sheet）和冰河融化的影響，海平面上升速度在過去30年增加了一倍，2021年海洋表層水更因為吸收超過90%人類碳排放所累積的熱量，達到創紀錄高溫，而這不僅威脅低窪沿海地區的數千萬人，也嚴重影響了北極熊的生存。
挪威科學家警告，隨著海水溫度升高、北極海冰消融迅速，未來可能將再也看不到北極熊媽媽帶著小熊從冬眠中醒來的景象了。科學家指出，北極熊冬眠會會在海冰巢穴中度過四、五個月，母熊必須有足夠食物才能夠產母奶，但氣候變遷導致北極熊媽媽得前往淺水區狩獵，更遠的游泳距離對母熊來說是巨大損耗，有超過半數的熊寶寶則死於飢餓。
科學家在極地發現這對北極熊母子後也為他們進行檢測，目前這頭母熊年紀約11歲，體重則是健康的144公斤左右，熊寶寶則約7.5公斤且健康狀況良好，科學家表示後續仍會繼續追蹤檢測。儘管今年的海冰狀況比往年還要好，但科學家仍警告，過去平均10年的海冰逐年都在減少，全球目前估計有2.6萬隻北極熊，人們必須採取更積極的行動才能幫助熊寶寶們存活。