林耕仁北上開揭弊記者會　斥新竹動物園改建變「標本館」

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林耕仁提到，過去新竹市政府對動物園展開再生計畫，斥資3.76億元，施工期間卻發現動物陸續死亡，除讓動物沒有活動空間遭質疑虐待動物，重新開幕後園內紅毛猩猩摔死，後來動物品種也從原先70幾種，下降到僅剩30幾種。
林耕仁砲轟，2019年媒體曾報導動物園重生推手，是一名小男孩也就是林智堅與動物的約定，林在重新開園時甚至還哽咽，宣稱是咬緊牙關用行動完成的夢想，結果如今已成遇死不補慘況，花了3.76億元卻讓動物園變新竹動物標本館。
新竹市議會國民黨團書記長陳治雄指出，市府花了2億多元做將軍村開放圖書資訊園區修復工程，卻發現根本沒照原計畫如舊宗旨進行，除找的建築師完全沒經驗，中間多次發生計畫變更，導致預算追加智2億多；更讓人詬病的是，園內很多設備皆採限制性招標，使用特殊規格物品，且排水蓋、蓄水池也沒有使用功能，市府招標還與比價近乎一樣，議會提出質疑市府也是避重就輕。
國民黨團總召曾銘宗表示，新竹動物園改建金費高達3.76億元、將軍村改建復舊案2億多元，為了解合近6億元金費有無用在刀口上，國民黨團會在財委會提案要求審計部進行專案查核，檢視有無浪費公帑。
國民黨立委鄭正鈐也補充提到，新竹天燈館林智堅任內要改成兒童探索館，預估1年半工程，5年過去了還沒有成績，今年9月更爆出廠商因財務不佳被解約。他細數，林智堅在民國109年12月稱110年暑假開幕、110年11月宣布111年4月開幕、111年3月稱暑假開幕，結果到了9月也沒開幕。
鄭正鈐質疑，2億多工程進度無法好好掌握，新竹市之前公共品質到底如何？除新竹棒球場外，是否還有其他公共工程品質也是金玉其表、敗絮其中？