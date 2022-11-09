出事裝不熟？蔣萬安切割徐巧芯　林楚茵揭若當選慘況

國民黨台北市議員徐巧芯持續抹黑民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，此舉引發社會論戰與撕裂，更有不少人都予以譴責。陳時中發言人林楚茵今（9）日表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安不顧過往交情，在此刻切割徐巧芯，還「打人喊救人」，說自己也可能被跟拍，這代表蔣萬安「隨時可以切割團隊，就算出錯了他也是被害者」，蔣萬安的治理原則就是鴕鳥心態，「沒事好隊友、出事裝不熟」，一切「萬安」啊。
林楚茵說，蔣萬安昨天上電視節目受訪，針對偷拍陳時中照片事件，第一時間依然是先切割、先跑再說。蔣萬安過去幫徐巧芯站台、宣傳，結果現在徐巧芯被藍綠圍剿，蔣萬安也不想幫她扛責道歉，「沒事好隊友、出事裝不熟」，一切「萬安」啊。
林楚茵說，蔣萬安專業的「有功自己攬、有過別人擔」也不計其數了。蔣萬安的競選團隊成員任一帶一路協會理事，蔣萬安切割；徐巧芯違反個資公布陳時中幕僚名單，蔣萬安切割；蔣萬安發言人李德維說牙醫不是醫生，蔣萬安也是切割。
林楚茵表示，一刀切割不夠，蔣萬安還要「打人喊救人」，說自己可能也有被跟拍。事發至今，蔣萬安還沒對受害者道歉，還要營造被害人形象漂白，蔣萬安要告訴台北市民，未來他治理台北的方針就是「隨時可以切割團隊，就算出錯了他也是被害者」，蔣萬安未來可能的治理原則就是鴕鳥心態。