出事裝不熟？蔣萬安切割徐巧芯　林楚茵揭若當選慘況

▲徐巧芯一連串的發言引發譁然。（圖／資料照）
▲徐巧芯一連串的發言引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-09 10:45:40

國民黨台北市議員徐巧芯持續抹黑民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，此舉引發社會論戰與撕裂，更有不少人都予以譴責。陳時中發言人林楚茵今（9）日表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安不顧過往交情，在此刻切割徐巧芯，還「打人喊救人」，說自己也可能被跟拍，這代表蔣萬安「隨時可以切割團隊，就算出錯了他也是被害者」，蔣萬安的治理原則就是鴕鳥心態，「沒事好隊友、出事裝不熟」，一切「萬安」啊。

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▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲蔣萬安過去曾多次與徐巧芯同台，現卻未聲援還切割徐巧芯。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
林楚茵說，蔣萬安昨天上電視節目受訪，針對偷拍陳時中照片事件，第一時間依然是先切割、先跑再說。蔣萬安過去幫徐巧芯站台、宣傳，結果現在徐巧芯被藍綠圍剿，蔣萬安也不想幫她扛責道歉，「沒事好隊友、出事裝不熟」，一切「萬安」啊。

林楚茵說，蔣萬安專業的「有功自己攬、有過別人擔」也不計其數了。蔣萬安的競選團隊成員任一帶一路協會理事，蔣萬安切割；徐巧芯違反個資公布陳時中幕僚名單，蔣萬安切割；蔣萬安發言人李德維說牙醫不是醫生，蔣萬安也是切割。

林楚茵表示，一刀切割不夠，蔣萬安還要「打人喊救人」，說自己可能也有被跟拍。事發至今，蔣萬安還沒對受害者道歉，還要營造被害人形象漂白，蔣萬安要告訴台北市民，未來他治理台北的方針就是「隨時可以切割團隊，就算出錯了他也是被害者」，蔣萬安未來可能的治理原則就是鴕鳥心態。

▲林楚茵批評柯文哲遇到事情只會閃躲，副市長黃珊珊更將市府當作競選團隊，質疑這樣城市要怎麼進步。（圖／記者黃宣尹攝）
▲林楚茵表示，蔣萬安還沒對受害者道歉，還要營造被害人形象漂白，顯見其未來可能的治理原則就是鴕鳥心態。（圖／記者黃宣尹攝）

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