太誇張！泰國醫生用抖音直播手術過程引網友撻伐

隨著網路科技普及，各行各業的人會運用社群平台，拓展視野和人生的可能性，經營副業成為社群內容創作者。然而，在泰國有一名醫生，進行外科手術時用抖音開直播，而引起網友的強烈反彈，不少網友紛紛留言這樣的行為沒有尊重開刀的病患。
據悉，該影片在10月31日在網路上發酵，轉發到推特後引來大量網友和網紅批評。根據《普吉島憲報（The Thaiger）》，許多網友透露過往偶爾會看到醫生開直播，但通常是美容診所或醫美診所，且通常都有取得當事人的同意，網友們認為這樣的手術直播是可以接受的，而這樁外科手術直播案無法讓人接受的問題點在於該名醫生顯然沒有取得當事人同意，因為根據影片內容，執刀時間為凌晨3點的急診室手術房。
由於事情受到熱烈討論，該名開直播的醫生出面道歉，並解釋因為角度不會拍到病患的臉，因而認為可以直播此次手術過程。然而，大量網友並不買單，認為該名醫生明明是急診室的外科醫生，卻為了自己的流量而出賣病患的隱私，很不道德。
泰國國家醫務委員會副秘書長（The Medical Council of Thailand Deputy Secretary General）尹塔朋醫師（Air Vice Marshal Ittaporn Kanacharoen MD）在推特上轉發該則影片，並表示目前相關單位已認為此事嚴重，會深入瞭解這位開直播的醫生是誰，並調查是否有符合醫生職業的規範，他承諾網友，會對該名醫生進行懲處。