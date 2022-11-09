民進黨1200月票「我請客、別人出錢」？黃珊珊：選舉支票
民進黨北北基桃的首長候選人昨（8）日聯合召開記者會，公布1200元暢搭大眾交通運輸工具的交通月票政見，引發各界討論。對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（9）日再度批評，加上桃園市幅員遼闊，相關預算是否負擔得起？是否能真的吸引原本用自有運具通勤的民眾，改搭乘公共運輸？黃珊珊也批評民進黨，不要只為了爭取這次選舉的勝利而亂開支票。
黃珊珊表示，北市推動1280交通月票已經好幾年，且這幾年都是靠市府自己的力量在做這件事，當時林佳龍還是交通部長，為何當初沒有想到要做這件事情，選舉的時候全都要來做？黃珊珊也指出，北北基比較能做交通月票的原因，在於因為是都會區，但如果把桃園都拉進來，加上公車與轉乘，對於桃園來說負擔得起嗎？
黃珊珊更強調，政策應該要有目的性，而不只是單純發錢，不應該只是減少原本通勤的人的費用，而是要讓原本透過自有運具通勤的人，能夠加入搭乘公共運輸的行列，這才是最重要的，「如果你的政策沒辦法讓自有運具的人跳過去坐公共運輸，這個補貼是沒有意義的。」
至於針對交通部表示只能「一次性補助」，無法長期替地方政府出錢，黃珊珊則形容「中央永遠玩這種把戲，我今天開了一張支票，結果地方政府買單。」黃珊珊強調，雙北本來就已經自己在運作這件事情，其他縣市加入後是否能夠負擔這些預算？「一個政策你沒有長遠的規劃，然後你開了支票就是為了爭取這次選舉的勝利而已，我覺得這樣子非常不可取，財政紀律不能因為這樣子而成就某個政黨的利益。」