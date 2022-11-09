《英雄聯盟》回歸Riot直營造型怎麼辦？帳號轉移QA一次看

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1、Riot與Garena的合約何時結束？《英雄聯盟》何時會正式由Riot接手？
2023年1月起，Riot將接手《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》在東南亞地區（臺港澳、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南）的發行業務。《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》在臺港澳和越南的發行業務也將於同一日起，分別由台灣大哥大和VNGGames負責。確切的重新上線日期將於今年年底公布。
2、以後該怎麼做才能玩Riot《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》？
所有Riot遊戲都歸納在Riot位於東南亞的多遊戲用戶端之下，所以只需登入這個平台，便可遊玩《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》。而在臺港澳和越南，Riot旗下遊戲將分別歸納在台灣大哥大和VNGGames伺服器之下。
3、我人在東南亞，但目前遊玩的是其他地區的伺服器（歐洲、日本、北美洲等），可以將帳號轉移至東南亞伺服器嗎？
可以，若玩家位於東南亞，但帳號在其他地區的伺服器上，可以將《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》帳號轉移至東南亞伺服器。不過一旦轉移，就無法再轉移回原本的伺服器了。目前，其他地區的帳號可以轉移至東南亞伺服器，但轉入後就無法再轉出。
4、帳號轉移之後，我的帳號等級跟購買紀錄會怎麼樣？
這次轉移作業的目標是讓玩家在轉移帳號時，盡可能完整保留自己的帳號資料和遊戲進度。基於技術上的限制，加上難免有意外小插曲發生，可能會導致轉移後的帳號資料有所出入，但請放心，我們雙方的原則是盡力不讓玩家損失任何過去投資在帳號上的金錢和時間。
為了確保玩家可以保留帳號資料，所以Riot和Garena正就帳號轉移流程密切合作與協調當中。玩家可以跟著帳號轉移網站上的教學把Garena帳號中的資訊轉移到現有的或新的Riot ID。 官方將在帳號轉移過程中幫助玩家保留重要帳號所有物，例如表情、造型、英雄和遊戲貨幣。其中包括下列道具但不限於：
裝飾品內容：造型都會安然無恙！所有裝飾品內容都將被轉移。如果在兩個帳號上都已擁有某款造型，我們將提供與你的裝飾品內容等值的戰利品獎勵。既能保留你的造型，還能額外獲得一些獎勵！
戰利品存放處：如果你已經擁有 Riot 帳號，所有戰利品道具與結晶粉末都將被轉移並添加至現有的戰利品存放處。
聯盟幣：所有購買的聯盟幣都將被添加至 Riot 帳號。如果你已經在 Riot 帳號上購買過聯盟幣，最終的聯盟幣餘額將會是 Garena 和 Riot 聯盟幣購買量的總和。
英雄專精分數、永恆精雕、等級：你依舊可以用自己最喜歡的專精英雄 Carry 你的隊友！ 個人的英雄統計數據將被全數轉移。
召喚師名稱：我們知道各位肯定都想保留自己在遊戲中的稱號。如果你在 2021 年或 2022 年曾至少進行過一場遊戲，你的召喚師名稱將被保留。
好友名單：你並不需要拋棄熟悉的隊友！我們會將你的好友名單轉移至 Riot 帳號。請注意，如果你的好友沒有轉移他們的帳號，在剛開始的時候可能無法顯示完整的好友名單。等到所有的好友完成帳號轉移手續後，好友名單將恢復到完整的狀態。
5、我的Garena《英雄聯盟》帳號會消失嗎？
轉移期間結束後，Garena《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》帳號便會停用，不過只需按照帳號轉移網站上的教學與常見問答操作，即可將Garena帳號資料轉移到現有的或新的Riot ID。
6、未使用的Garena貝殼幣可以轉換為聯盟幣嗎？
轉移後，遊戲將使用新的伺服器及課金機制，以確保玩家能夠享受完整的Riot發行遊戲體驗。有鑒於此，Garena貝殼幣將不會轉換為聯盟幣，但依然可在其他Garena遊戲中使用。因此，若想在《英雄聯盟》或《聯盟戰棋》花費Garena貝殼幣，請在轉移帳號前使用。
7、我有玩家客服相關的問題時該找誰？
東南亞地區的《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》玩家線可直接透過遊戲內的客服功能聯繫Riot玩家客服。也可以前往Riot Games客服網站尋求協助。
8、Riot的《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》跟Garena經營的會有什麼不同？
我們的目標是提供東南亞的《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》玩家與其他地區相同的遊戲體驗。同時，我們也會努力透過遊戲內活動、聯動活動、社群活動與Riot舉辦的地區《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》競賽等豐富有趣的遊戲外體驗，提供符合玩家期待的各種線上與線下體驗。
9、將所有帳號轉移到單一Riot ID對玩家有什麼好處？
玩家可以享受一連串的精彩活動與獎勵、Riot所提供的地區發行服務，包括在地化、收費模式以及玩家客服，最後還有在地宣傳活動與合作夥伴。長遠來說，玩家可以享有Riot體系更完整的內容，有精彩的遊戲內宣傳活動，也有聯名聯動活動。我們的目標是為東南亞玩家提供最棒的遊戲體驗，讓各位也能夠跟其他地區一樣，享受相同的《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》遊戲內活動。
10、Riot會補償玩家不見的購買紀錄嗎？
我們的目標是讓玩家盡可能順利轉移帳號，這也包括了轉移購買紀錄資料。雖然有極低的可能性會發生玩家資料無法順利轉移的情況，但我們的玩家客服團隊已準備就緒，可以為大家排解疑難、提供相關支援。但若仍發生帳號資料沒有完整轉移的罕見情況，我們無法提供資料遺失的補償方案，敬請見諒。不過，我們也明白這會對大家的遊戲進度產生影響，所以已經準備了許多回歸獎勵，提供給在新的一年繼續支持我們的玩家。
11、Riot在臺港澳跟越南會有當地發行合作夥伴嗎？
是，Riot將把《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》在臺港澳和越南的代理發行權，分別交由台灣大哥大和VNGGames負責。我們之後會宣布這兩地的合作發行計畫。
12、之前Garena有的付款方式與選項，Riot會沿用嗎？
儘管可能有些微差異，但大致上，東南亞地區的《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》玩家可以使用和《特戰英豪》與我們其他遊戲相同的付款方式。
13、Riot會同步從Garena手上接下《英雄聯盟》電競嗎？
一直以來《英雄聯盟》電競賽事都是由Riot與Garena聯合舉辦，後來Riot進一步在2020年推出太平洋職業聯賽( Pacific Championship Series)。在這段與Garena彌足珍貴的合作關係之下，《英雄聯盟》電競體系有長足成長，對此我們非常感謝。做為轉移過程的其中一環，Riot將取回太平洋職業聯賽與越南地區職業聯賽的所有權和經營權，以便為《英雄聯盟》的職業戰隊和粉絲提供最精彩刺激、最富娛樂性的電競體驗。另外，Riot也將持續營運《聯盟戰棋》電競賽事。我們將於日後公布更多這兩款遊戲的電競規劃。
14、更換發行商之後會有價格調整嗎？
做為轉移過程的其中一環，我們將會重新審視各地區的《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》商品價格，確保所有地區價格同步。等價格變動確定後，我們就會公布相關消息。