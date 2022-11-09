瑞典入北約之路顛簸　土耳其：月底將再召開會議

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，艾爾段還說，「誠摯地希望」瑞典加入這個以美國為首的軍事聯盟。
俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和鄰國芬蘭放棄長期奉行的軍事不結盟政策，申請加入北約，但遭土耳其反對，特別指瑞典窩藏非法的庫爾德武裝分子。
艾爾段說：「我們理解他們對安全方面的憂慮，也希望瑞典能夠回應我們的擔憂。」
艾爾段要求芬蘭和瑞典引渡庫德工人黨（Kurdistan Workers Party）成員。庫德工人黨數十年來一直反抗土耳其，遭安卡拉和其西方盟友列為恐怖組織。
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）說，「瑞典的口號是打擊恐怖主義」，他形容在安卡拉與艾爾段的會面「極富成效」。
瑞典國會今天表示，下週將就一項可望加強反恐法的憲法修正案進行表決；這是土耳其批准斯德哥爾摩加入北約的關鍵條件。
國會在聲明中說，這項擬議的修正案將有可能引入新法，以「限制涉及恐怖主義團體的集會自由」。
國會預計本月16日投票，通過後定於明年1月1日施行，國會憲法事務常設委員會建議國會議員批准這項提案。
克里斯特森說，這項憲法修正案讓瑞典邁出了「一大步」。
他說：「瑞典將於今年底和明年初採取重大舉措，將賦予執法當局更多力量打擊恐怖主義。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111109