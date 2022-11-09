最後一哩路！拚翻轉苗栗 徐定禎籲：返鄉投票、集中選票
有媒體今（9）日釋出最新苗栗縣長民調資料，無黨籍鍾東錦支持度為25％、民進黨徐定禎為20％、國民黨謝福弘9％，鍾東錦、徐定禎雙方仍勢均力敵，差距在誤差範圍內。徐定禎表示，拒絕黑金、翻轉苗栗的最後一哩路，目前還差2張票，就是「返鄉投票」以及「集中選票」。
徐定禎強調，苗栗等了72年才終於迎來翻轉的關鍵歷史時刻，台灣派沒有分裂的本錢，錯過這次機會，苗栗是不是就要等上百年才能政黨輪替？更可怕的是，苗栗繼續被黑金把持、黑道縣長入主縣府，為了下一代的將來，一定要集中選票。
徐定禎呼籲，返鄉青年手中的那張票，是終結苗栗黑金政治、派系政治最重要的一票。徐定禎懇切表示，翻轉苗栗需要集中每個台灣派、苗栗派手中的選票，當然也包括北漂及南漂民眾，請大家一起把票催出來。
徐定禎提到，從多份民調趨勢來看，未表態率仍維持4成，而這4成選民可能左右選情發展，自己透過勤走基層拜票、舉辦問政說明會、文青親子市集和青年音樂會，廣泛接觸不同年齡層、不同群體選民，也獲得熱烈迴響及參與，徐定禎努力擴大支持度，有信心成功爭取年輕、中間選民支持。
徐定禎也強調，邁入選前倒數2週，國民黨提名的候選人謝福弘能不能成功集中正藍軍選票，也是影響選情的重要因素，國民黨的組織基本盤會不會選前歸隊，後續發展仍有待觀察。