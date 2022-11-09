台中新社花毯節將登場　「漫遊新社職人村」輕旅行

立冬過後邁入冬季，正是出遊的好季節，台中新社花毯節將於 12 月 3 日登場；新社商圈為迎接盛事， 即展開一系列活動，如漫遊新社職人村，聽職人說故事、體驗職人手作；普羅旺斯等 9 大區妝點藝術，舉辦紫色野餐派對、在地文創市集，另外，活動期間內新社商圈特約店家消費滿 300 元，即可摸彩抽大獎。

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新社有台中花園美稱，得天獨厚的地理環境與舒適怡人的氣候， 921 後陸續吸引一群有夢想的人，開拓、駐足、生根，默默耕耘 20 餘年，這些經營者透過他們在建築、庭園、氛圍的營造巧思，傳達出他們對生活的態度與人生哲學，將獨特的價值觀融合在經營理念並實質呈現在產品、食材上，自成一格，進而內化為各領域的職人。

新社商圈理事長林昌民表示， 11 月開始，新社商圈籌備一系列活動，迎接即將到來的國際花毯節， 14 日登場的「漫遊新社職人村」行程內容豐富多元，民眾可以品嘗剛榮獲 2022 必比登推薦，菇神風味火鍋，天然有機食材釀製的五柳莊手工醋品，來新社必到訪的阿亮香菇園導覽、採香菇，最夯的新峰農場，葡萄樹下渡過愜意午茶時光，到安妮公主花園欣賞百年白冷圳倒虹吸管，山谷中品嘗香草料理、體驗 DIY 澳洲茶樹萃取純露，還有詠惠生技的沉香茶葉與沉香小樹苗。

「漫遊新社職人村」，由新社區休閒農業導覽發展協會 ( 新社商圈 ) 規劃的單天輕旅行，共有 3 個梯次可選擇 14 、 15 、 16 日，遊客於星願紫風車集合，搭乘接駁車，專人導覽新社五大地景，品嘗當地美食，體驗職人手作；邀請民眾透過 1 天的小旅行，一起探索新社之美，聽職人說故事，了解產業脈絡，體驗職人村手作 DIY ，在山林間享用美好的餐食與午茶。