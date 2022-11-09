電子股領軍反撲！台股終場大漲291點　台積電勁揚4.5%

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台北股市今日持續受美股激勵開高走高，加權指數以13410點開出，終場上漲291.05點，收在今日最高點13638.81點，漲幅達2.18％，成交金額新台幣2377.95億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場大漲18元至417元，漲幅4.51%。同樣為晶圓代工，聯電上漲3.24%，收在41.45元。
其他重要電子股，如世界先進上漲5.64%，力積電上漲2.19%，聯發科漲逾4％，鴻海漲約2%。世芯-KY、創意、國巨、力旺、譜瑞-KY、緯穎及晶心科漲幅也都不小。今日電子股領軍大盤上攻，IC設計族群同步強漲，瑞鼎、亮燈漲停，晶宏、茂達、矽創等股漲約5至9%。ABF載板三雄表現亮眼，欣興、南電、景碩漲約6至9%以上。面板族群漲勢延續，尤其群創上漲超過3%，彩晶、友達也漲約1%，面板驅動IC強強滾，其中瑞鼎開盤後不久即飆漲停。
今日電子股領軍大盤上攻，IC設計族群同步強漲，瑞鼎、聯詠、晶宏、茂達、矽創漲約3至8%，凌陽創新、笙科、祥碩、安國、智原漲逾2%。ABF載板三雄表現亮眼，欣興、南電、景碩長約2至4%。面板族群漲勢延續，群創漲逾1%，彩晶、友達也漲約1%內，面板驅動IC更是強強滾，其中瑞鼎強漲超過8%。
今日盤面焦點還有安全監控族群，晶睿、奇偶、彩富強攻漲停板，勝品強漲至9%。在傳產股的部分，航運族群表現不俗，航空雙雄皆漲約1%內，貨櫃三雄萬海、陽明、長榮漲約0.6%至3%。
值得一提的是，美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）昨（8）日確定加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，消息一出震撼國內籃壇，連帶激勵大股東雲豹能源興櫃股價連日大漲，今天盤中一度達72.9元，2個交易日共勁揚8.6元，漲幅達13.37%。