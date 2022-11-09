在女排長牙刷上塗精液判無罪！邱國正：贊成恢復軍審法

▲國防部長邱國正表態支持恢復軍審法。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.09）
▲國防部長邱國正表態支持恢復軍審法。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.09）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-09 11:52:522022-11-09 11:55:01

2013年7月洪仲丘案發生後，立院於同年8月三讀修正通過《軍事審判法》部分條文，現役軍人非戰時犯罪回歸一般司法機關追訴、審理。不過，國民黨立委吳斯懷今（9）日於立院質詢時表示，軍審法修正後許多軍紀案件遭輕判，導致基層幹部領導不敢管、不能管、管不動，要求國防部長邱國正表態，是否同意恢復軍審法？邱國正回覆說，他個人當然贊成，這對領導統御各方都有利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立院外交及國防委員會今日邀請國防部與國有財產局報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規劃」，並備質詢。

吳斯懷質詢時表示，他過去已經質詢過行政院長蘇貞昌、前國防部長嚴德發，呼籲恢復軍審法，但至今都沒有任何動作，當年為了洪仲丘事件，他姊姊（洪慈庸）也擔任立委了，但軍審法廢除10年了，對國軍士氣跟領導統御都有直接影響戰力，基層幹部、營連長等都不敢管、不能管、管不動。

吳斯懷舉例，有東引的二兵休假返台為了陪女友過生日，司法判沒有逃亡意圖無罪、關指部士兵在女排長的牙刷塗精液也無罪、裝甲旅官兵逾假記大過，乾脆跑回去上班，最後也是判無罪，這三個特殊例子。他詢問軍審法廢除後人力轉型如何編配？

法律事務司司長沈世偉中將表示，偵查審判、監所執行他們現在都沒有在執行，以前都放在院檢，現在放在源頭，例如陸軍聯兵旅、海軍艦隊、空軍聯隊都有派法制官實施教育。

吳斯懷在舉例，軍審法廢掉之後，近5年來有32件不論是衛哨、抗命、逃亡、妨害性自主等，有9成都無罪或緩刑易科罰金，「這叫部隊怎麼管，一管下級就告你！」詢問邱國正支不支持恢復軍審法？

邱國正答詢時說，軍法當然是「利刃」，對領導統御是正面，但這有程序，他個人不能打包票，但內部管理跟領導統御問題，不能怪基層幹部，往往經驗不夠會遇到問題，但有違法犯紀就會依法來辦，該撤職、該汰除就馬上處理。

吳斯懷說，他希望邱國正可以針對「恢復軍審法」表態，他知道有程序跟難度，但希望有主官的態度。邱國正則說，「當然，我個人當然贊成」，他認為這對於領導統御各方都有利，也不會說會造成濫用，依照程序走的話，軍法就不會濫用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

福克50專機降桃園為配合府院輔選？ 空軍澄清非事實

黃國昌曝蔡適應施壓賤賣眷地證據　邱國正：絕對依法行政

國慶「中製無人機」在蔡英文頭上飛！邱國正：軍規禁中製

台人曾聖光戰死烏克蘭　外交部：緊急核發護照助家屬認屍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀