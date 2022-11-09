爭鮮慶雙11！姓名有「2字」全桌免費 壽司吃11盤現折1盤
雙11大檔熱鬧登場，餐飲業者相繼參戰。爭鮮迴轉壽司推出「嗑11現折1盤」活動，「定食8」任一定食可用11元加購炸蝦，而「MAGiC TOUCH」則祭出黃金炸蝦握壽司第2盤11元。除此之外，在11月11日當天，只要姓名中有1個「丨」字（音同滾）享用餐5折、兩個「丨」字則全桌免費，立刻讓人想起曾上節目暴紅的「蘇丨丨」，當初應該沒想到，有天免改名就能吃整桌壽司免費。
壽司郎之前推出姓名諧音優惠，當時意外掀起一波「鮭魚之亂」，竟有民眾為了吃免費壽司，不惜到戶政事務所姓改名叫鮭魚。迎接雙11到來，這次爭鮮餐飲也推出姓名優惠，在11月11日當天，憑有效證件到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮用餐，只要姓名中有一個「丨」（音同滾）字，用餐直接5折，若是有兩個「丨」字，則可享整桌4人用餐全部免費。是否還會掀起一波「丨丨」改名之亂有待觀望，不過還真有民眾因為預計在11月出生，被爸媽取名為「丨丨」，免改名就能免費吃一波。
名字沒「丨丨」沒關係，各品牌在11月11日當天還是有雙11好康，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS內用11盤現折1盤、22盤折2盤，以此類推。「定食8」點任一定食，可用11元加購炸蝦1支；MAGiC TOUCH祭出黃金炸蝦握壽司第2盤11元；樂鮮點任一主食，可用11元加購原價120元的調飲「深海奇緣」；爭鮮gogo則有芒果布丁第2件11元、公仔煎餅隨手包2件11元等好康。