好市多卡換發國泰CUBE卡！別忘「1步驟」：少噴1800元
好市多與國泰世華聯名卡確定走入歷史！國泰預計將聯名卡換發成CUBE卡，多利金若在合約到期前未使用完畢，則可轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單。但卡友反應兩極化，若是不願意改為國泰CUBE卡，其實可以透過智能客服申請不換發；但若是願意換卡的話，網友提醒務必記得多一步驟「申辦電子帳單」，否則未來恐收到1800元的年費帳單。
國泰世華與好市多聯名卡將於明（2023）年8月7日屆滿，銀行方也於7日發出聲明「將推出聯名卡轉換CUBE卡方案，並將於近日陸續寄發聯名卡換發CUBE卡的通知函，說明新卡優惠升級內容，邀請原聯名卡卡友一同感受CUBE卡4大權益天天切換，3%回饋無上限的魅力」。
消息一出，好市多卡友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》開始熱烈討論，有網友提到，若是沒有打算續卡，除了可以撥打客服專線申請外，也可以利用國泰智能客服「阿發」，省去等待轉接的時間「用智能客服就可以囉！不用一分鐘，超方便」、「可以用國泰智能客服阿發完成不換卡，然後找到『Costco屆期說明』，點進去」。
社團內網友也提醒，若是願意換發國泰CUBE卡的卡友，也要記得多一步驟申請電子帳單，以免被收取年費1800元。根據國泰CUBE卡官網介紹，首年可享免年費，次年起收取1800元，或是申辦電子帳單、正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上，只要符合以上任一條件就達「免年費門檻」。