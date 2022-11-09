柯志恩提育兒婦女降低工時　湧言女將：是獎勵還是懲罰？

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柯志恩提議育兒婦女降低工時，減輕職業婦女負擔中，「工商企業女員工家中有12 歲以下孩子，應該考慮每天減少一小時的工作時間，薪資按比例調整，若企業願意配合，可以給額外優惠。」高雄市議員李雅慧、市議員候選人李雨庭、黃雍琇對此做出上述表示。
李雨庭痛批，柯志恩可能是覺得小市民女性都跟她一樣富裕、順遂，但事實上，育兒婦女也有權利賺錢貼補家用，在職場上能夠發揮所長，更應該被鼓勵，尤其在倡議家事分工性別平等的現代社會，難道柯志恩的潛規則還是「男主外、女主內」，所以女性早點下班顧小孩，少賺一點也是應該？
李雅慧表示，陳其邁這兩年來的婦女政策作為，包含公托補助加碼、擴大產檢交通補助、成立作為友善性別政策智庫的「性別平等辦公室」、增加坐月子到宅服務補助，更在這兩年使女性勞參率獲得成長，獲得社會各界尤其是女性高度好評，根據10月媒體民調，支持陳其邁的主力為20至49歲女性，支持率都超過六成。
黃雍琇也指出，反觀柯志恩不論是主張漲學費、漲住宿費，立場都跟普羅大眾站在對立面，連過去自家黨主席吳敦義講出「大母豬」、「衰尾查某」侮辱女性參政者時，都未見她發表過任何批判或自省的意見，如今出現這麼「奇葩」的「變相無薪假」政策。