柯志恩提育兒婦女降低工時　湧言女將：是獎勵還是懲罰？

針對國民黨高雄市長候選人柯志恩倡議育兒婦女減工時按比例調薪，民進黨湧言會女將們表示，育兒經濟、心理壓力大，應給予的是公幼公托相關資源暨生育補助，減低媽媽的工時的同時「按比例調薪」，難道是要給媽媽扣薪水、搞出「變相無薪假」，那不知該是鼓勵生育還是懲罰生育？

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湧言女將更認為，柯所提育兒政策同時還要給「配合的企業」相關優惠，不僅沒幫到女性，還適得其反用市府資源補貼資方，搞了半天竟是體恤資方的政策。湧言女將們呼籲，柯志恩不只該放棄她的「天龍視角」，才能真正傾聽人民的心聲，提出真正符合民眾需求的政策，若是連「照顧婦女政策」這件事都能出包，那高雄市民特別是女性，恐怕都不需要柯志恩來服務。

柯志恩提議育兒婦女降低工時 ， 減輕職業婦女負擔中 ， 「工商企業女員工家中有 12 歲以下孩子，應該考慮每天減少一小時的工作時間，薪資按比例調整，若企業願意配合，可以給額外優惠。」高雄市議員李雅慧、市議員候選人李雨庭、黃雍琇對此做出上述表示。

李雨庭痛批，柯志恩可能是覺得小市民女性都跟她一樣富裕、順遂，但事實上，育兒婦女也有權利賺錢貼補家用，在職場上能夠發揮所長，更應該被鼓勵，尤其在倡議家事分工性別平等的現代社會，難道柯志恩的潛規則還是「男主外、女主內」，所以女性早點下班顧小孩，少賺一點也是應該？

李雅慧表示，陳其邁這兩年來的婦女政策作為，包含公托補助加碼、擴大產檢交通補助、成立作為友善性別政策智庫的「性別平等辦公室」、增加坐月子到宅服務補助，更在這兩年使女性勞參率獲得成長，獲得社會各界尤其是女性高度好評，根據 10 月媒體民調，支持陳其邁的主力為 20 至 49 歲女性，支持率都超過六成。