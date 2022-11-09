南市持續推動污水下水道及再生水計畫 滿足市民用水需求

台南市長黃偉哲上任後致力推動污水下水道建設及再生水計畫，任內已建設污水下水道約110公里，全市公共污水下水道普及率超過25％，累計接管戶數逾18萬戶，有效減少臭氣、蚊蟲，提升市民居住環境；同時推動永康、仁德及安平再生水計畫，增加民生、工業用水調度彈性，滿足用水需求。





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▲台南水利局表示，台南市建設污水下水道約110公里，增加接管用戶接管戶數5.3萬戶（圖／台南市政府提供）

黃偉哲表示，污水下水道系統健全與否是代表國家是否為「已開發國家」的重要指標，這些「看不見的建設」並不像一般硬體建設一樣宏偉壯觀，但卻和市民日常生活息息相關，因此必須要加速完成。另外，台灣總年雨量雖多，但降雨分佈極為不均，經常發生區域性缺水問題，台南市要確保產業與民生互不搶水，必須啟動再生水計畫，要滿足用水需求。











台南水利局表示，4年以來台南市建設污水下水道約110公里，增加接管用戶接管戶數5.3萬戶，累計全市目前總建設長度達512公里，累計18.5萬戶。用戶接管率提升6.8%，約每年成長1.5~2%，市府同時持續投入水質淨化場建設，設置13座現地處理水質淨化場，每日處理水量達11.3萬噸，有效改善急水溪、鹽水溪及二仁溪等重要河川嚴重污染情形。











水利局說明，台南市目前已建置柳營系統、官田系統、永康系統、仁德系統、虎尾寮系統、安平系統、安南區鹽水系統等7處下水道系統，每年平均投入14億元，截至2022年9月底，公共污水下水道普及率已超過25％，累計接管戶數逾18萬戶。











安南區溪東里的居民表示，接管前後明顯感覺到環境的差別，以前空氣有臭味，也不時會有蚊蟲，接管後後院的門窗終於可以打開讓空氣流通，小朋友回家也不用怕被蚊子叮到都是紅豆冰，也較不擔心社區會出現登革熱。











水利局指出，為確保台南地區整體發展及產業用水供應穩定，市府以水資源永續利用的概念，推動永康、仁德及安平再生水計畫，將民生污水透過水資源回收中心廢水處理技術產生的放流水再經過高階處理形成可供高科技業製程利用的再生水，完全供水後每日可穩定供應6.3萬噸再生水，加上台積電自建的再生水廠，總計每天將有8.3萬噸再生水，可滿足南部科學園區年用水需求。此外，台南市更在2021年首創全台推出再生水源交換方案，與台積電及奇美實業簽訂再生水用水契約及使用量交換契約，增加水資源利用彈性。









