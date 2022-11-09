76歲女星談「嬤孫戀」！男友遭抖劈腿史 她護愛：我沒瞎
76歲的好萊塢資深女星雪兒（Cher）近來被爆出戀上小她40歲的音樂製作人亞歷山大愛德華（Alexander Edwards），兩人愛得甜蜜，親密互動全曝光，不過因為兩人年紀相差懸殊，因此遭外界打趣是「嬤孫戀」。面對外界的批判，雪兒不以為意，在社群媒體上大方認愛、護愛。
面對外界的批評，雪兒在推特發文「LOVE DOESN'T KNOW MATH, IT SEES」（譯：愛情不是數學，它毫無道理可言），不過此則貼文已經刪除，此外，她還引用了索甲仁波切的話，用隱晦的方式回應戀情。據《People》報導，亞歷山大把雪兒視為「女王」，雪兒還透露家裡的人都已經見過新男友。
引人注意的是，亞歷山大去年被前女友爆出軌，因此雪兒的粉絲紛紛留言警告，對此雪兒霸氣護愛，留言回應：「我在談戀愛，但我沒瞎，我知道的是，煙霧不代表全部。」以及「我不是昨天才出生，我非常理解沒辦法保證任何事情，你做了選擇，就能夠抓住有機會，我總是抓住機會，這就是我。」雪兒不忘強調：「我不是在為我們辯護，不管我們是否快樂，我們沒打擾到任何人。」
事實上，雪兒經歷過兩段婚姻，日前被拍到與今年36歲的亞歷山大愛德華熱戀中，兩人穿著黑色情侶裝，從吃飯到回家一路「黏踢踢」，面對大批狗仔的鎂光燈，小倆口不顧旁人在路上大方牽手放閃。兩人驅車回家時也還是牽著手，甚至男方還甜蜜親吻雪兒的手。