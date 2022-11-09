皇室駙馬頭銜加持！小室圭超搶手　紐約事務所祭千萬搶人

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不過記者透露，近來已經有多家律師事務所展開挖角計畫，其中包括知名律師事務所Windels Marx。報導指出，在LS律師事務所擔任律師第一年收入為3000萬日圓（約台幣651萬元），但跳槽到Windels Marx，年薪可望達4千萬至5千萬日圓（約台幣868萬至1085萬元）。
小室圭曾經在2020年夏天到Windels Marx進行實習，而Windels Marx的合夥人之一是森脇俊一，曾經擔任過多屆紐約日裔協會會長，事務所專長房地產銷售和房產遺產繼承。
擁有國際律師資格的日本律師清原博指出，在紐約的新任律師跳槽到其他事務所並不罕見，「不過從小室圭的論文來看，專長是商業領域範疇的LS律師事務所的事務會比較適合。但若是小室圭要跳槽Windels Marx，將能透過森脇俊一在當地日本社群發揮領導作用。」
《女性自身》駐紐約記者也指出，森脇俊一對於小室圭也有極高評價，且認為小室圭有著「前日本皇室真子公主的先生」頭銜，可以吸引到先前從未合作過的日本客戶。
根據可信網站Law.com的排名，目前LS律師事務所排名美國第140名、旗下律師多達325人，Windels Marx則位居277位、旗下律師142人。