蔣萬安提恢復Ubike前30分鐘免費 黃珊珊：草包政見
國民黨台北市長候選人蔣萬安接受專訪時，提出要恢復過去台北市Ubike騎乘前30分鐘免費的優惠，引發各界議論。對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊則表示，當初前半個小時免費是草創時期鼓勵民眾騎乘，但很多民眾利用空窗期，造成了每半個小時就換車。「重點在於這個城市已經進步了八年，怎麼會有人想要退步到八年前的回頭路呢？」黃珊珊直言，不會說蔣萬安是草包，但這個政見就是草包。
針對蔣萬安提出恢復Ubike前30分鐘免費，黃珊珊則相當不以為然，表示或許蔣萬安去看一下前因後果就不會這樣說了。「當時是因為要鼓勵民眾騎乘，但過程中讓很多民眾只騎30分鐘就換車，而造成使用上的浪費。」黃珊珊說，因此現在改為騎30分鐘5元是希望大家能夠珍惜，如果要恢復到原來免費的方案，又要再額外增加5億預算。
「重點在於這個城市已經進步了八年，怎麼會有人想要退步到當年的....八年前的回頭路呢？」黃珊珊說，雖然不能說蔣萬安對這個政策完全不了解，但至少應該去研究一下，而不是讓台北市的進步用撒幣的方式再走回頭路。
黃珊珊強調，現階段的Ubike收費機制，好不容易讓大家都可以接受且行之有年，再回去可能會造成回到八年前這種不知所云的方式，「那個是草創階段，跟現在完全不一樣，我不想說他（蔣萬安）是草包，但這個政見就是草包。」