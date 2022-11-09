Makiyo剖腹產痛到尖叫！與新婚尪鬧婚變：他只來看兒子
今年5月閃婚的Makiyo，剛生下寶貝兒子，卻跟老公小金疑似鬧婚變，在直播中細數對方6大罪狀，指控老公不夠貼心，目前呈現冷戰狀態中，老公一度收拾行李離開月子中心，又返回探視兒子，不過Makiyo表示「他只來看兒子」，沒有讓老公進房間。
Makiyo昨（8）日再度開直播，以「Ma媽媽開講2.0」暢聊為人母的心情，述說剖腹恢復期的辛苦，目前夜裡還會疼痛到尖叫，網友群起追問她老公現況，她透露仍在冷戰中，防疫期間目前僅一人能進房，因老公不能體會產婦心情，常會逼她做不開心的事，看到他就會緊張胃痛、血壓飆高，想等心情平靜、脾氣變好點再跟老公見面，現在沒讓老公進房間，親友在旁笑說「可能要等半年」。
面對網友勸說「家家有本難唸的經」，Makiyo表示，自己不是鬧脾氣，而是需要更多體諒，目前夫妻透過老公助理通訊聯繫，暫時冷靜一下。小金則是離家出走後，在山上冷靜了一夜，又返回月子中心探視兒子，在IG限時動態秀出新生兒的可愛臉龐，透露「兒子臉部表情真的很多，這是他屁屁在用力的臉」，滿滿為人父的喜悅，但對於和Makiyo的冷戰仍是無奈，夫妻關係有待緩解。
※【NOWnews 今日新聞
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