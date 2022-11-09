LOL世界賽／冠軍賽抱頭痛哭！T1輔助Keria深夜長文吐心聲
LOL《英雄聯盟》在前幾日結束S12世界大賽，今年由一路從入圍賽打入正賽的韓國第四種子DRX擊敗3屆冠軍T1拿下金盃，高潮迭起的冠軍賽甚至被粉絲們譽為近年最精彩的決賽，而除了奮戰10年終於拿下冠軍的DRX下路Deft令人感動外，T1輔助Keria在最後一場賽事結束後，直接在座位上抱頭大哭也惹得不少粉絲感到心酸，而昨（8）日深夜，他也終於在心情沉澱後發出長文表達自己的想法。
Keria文中首先表示，在比賽結束當下有努力忍住情緒，但當對方成員上前致意，要祝賀他們奪冠時，他還是瞬間潰堤，在座位上第一次哭得這麼厲害，Keria指出，當時腦袋裡想的，只是希望不要再體會這樣的感覺，不過撇除場上的勝負，但他看到不斷替自己加油的粉絲，也理解到自己的年輕和無知。
Keria接著說道，「當我開始做電競職業選手時，就知道比賽有輸有贏，所有的快樂與挫折也都是並存的，但我一直牢記，這一切達到理想目標的必經過程，但決賽當天，就算只有一瞬間，我也想逃離這些想法，有了這次世界賽的阻礙，我會更加成長，努力帶給支持我的粉絲美好的回憶，盡量避免這些情感，成為一位有正面影響力的選手。」
最後Keria總結，未來不知道還有沒有讓人感到快樂的勝利，或再次令人流淚的失敗，但粉絲若能像現在一樣，陪自己到每個階段旅程結束，「我會堅定地向前走，不管是8強、4強或亞軍。我會繼續抱著追求勝利的想法前進，粉絲是我的動力，也因為如此，我會繼續成長，謝謝大家。」
回顧Keria在此次世界賽的表現，不只角色池廣，多次細節和精彩的跑線、操作也為T1的團隊營運帶來很大的幫助，或許是冠軍賽最後一盤的關鍵時刻踩到凱特琳的鋏子掉了重要的人頭，才讓Keria如此自責，抱頭痛哭的一幕也讓粉絲想起T1中路Faker也曾在幾年前因錯失冠軍崩潰痛哭，卻也讓他的心理素質更上一層樓，Keria貼文至今已超過10萬人點讚，相信不會有粉絲會苛責他這次的表現。