「流麻溝十五號」噤聲年代歷史　蔡其昌：珍惜民主自由

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「流麻溝十五號」改編自曹欽榮「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」一書，以1950年代「女性政治受難者」為主軸。談起電影拍攝的背後，姚文智說，每一個細節都經過歷史考究，包括綠島村落上的佈置、男女混合一起上思想課程，甚至連蔣經國的配音也是搜集當年各式聲音後，用AI後製合成的。而姚文智也提到，綠島在旅遊旺季炎熱，碰巧拍攝期間都是陰天，也為電影增添一層抑鬱的氣息。
姚文智表示，三位女主角是真實歷史下的綜合體，融合了許多史實，不過有小小的改編之處，比如丁窈窕的搶決時間點。姚文智也笑稱，想把「流麻溝十五號」賣到海外，但不包含中國，除非將出品人的名字遮掉。
蔡其昌表示，自己的年代正巧「掃到威權時代的颱風尾」，強調要知道自由民主是怎麼來的，才會更珍惜現在的自由民主。
光合基金會董事張辰漁說，這場特映會200多個座位迅速被搶光，開演前一個多小時就有觀眾到場等待，觀影期間也聽到大家頻頻拭淚、擤鼻涕的聲音，很高興觀眾能與演員們同情共感，體驗白色恐怖時期的壓迫、戕害，並且為逝去的人命感到遺憾。
張辰漁表示，未來還會舉辦相關的特映會，一起支持臺灣本土的電影，大家的支持可以讓電影人持續推出更多好片。